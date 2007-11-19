عملیات اجرایی راه آهن بوشهر قبل از سفر هیئت دولت آغاز می شود

غلامحسین کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: احداث خط ریلی در بوشهر، نقش قابل توجهی در توسعه استان خواهد داشت که انتظار می رود اعتبارات این طرح به موقع اختصاص یابد.

کرمی با اشاره به نامناسب بودن ساعت پروازهای تهران - بوشهر بیان کرد: این موضوع مشکلات زیادی را برای مردم استان به وجود آورده بود که با پیگیری صورت گرفته، هم‌اکنون پرواز تهران - بوشهر سه‌ روز در هفته در ساعت پنج بعد از ظهر انجام می‌شود و تلاش می‌کنیم همه پروازهای این مسیر در طول هفته در همین ساعت انجام شود.

وی همچنین به مشکلات موجود در ناوگان حمل و نقل درون شهری استان بوشهر اشاره کرد و گفت: مجوز خرید ۲۰۰‬ دستگاه خودرو دوگانه سوز ون با برخورداری از معافیت گمرکی صادر شده ‌است.