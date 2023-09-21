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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۱۶

فرمانده انتظامی مشهد:

قاتل خاموش در مشهد یک قربانی گرفت

قاتل خاموش در مشهد یک قربانی گرفت

مشهد- فرمانده انتظامی مشهد گفت: زن ۴۵ ساله به علت استنشاق گاز مونوکسید کربن در بولوار طبرسی شمالی این شهر جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ احمد نگهبان اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر مرگ مشکوک زن جوان در بیمارستان امام سجاد (ع) شهرک گلشهر، تیمی از مأموران انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

فرمانده انتظامی مشهد بیان کرد: این زن ۴۵ ساله و دختر ۶ ساله‌اش به علت مسمومیت ناشی از انتشار گاز مونوکسید کربن آبگرمکن در منزلی در محدوده بولوار طبرسی توسط پدر خانواده به بیمارستان منتقل شده بودند.

وی گفت: در این حادثه زن جوان قبل از رسیدن به بیمارستان فوت کرد و دختر خردسالش با تلاش تیم‌های پزشکی از مرگ حتمی نجات یافت.

نگهبان با اشاره به انتقال جسد متوفی به پزشکی قانونی از شهروندان خواست تا در هنگام استفاده از سیستم‌های گرمایشی، اصول ایمنی را مورد توجه قرار دهند تا چنین حوادث ناگواری رخ ندهد.

کد مطلب 5891014

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