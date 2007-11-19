دستیابی محققان ایرانی به تکنولوزی سرعت عمل ابررایانه با نرم افزار

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محسن شریفی مجری طرح و رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت امروز در یک نشست خبری گفت : نرم افزار استراتژیک مذکور منحصرا در سطح دنیا در لایه سیستم عامل بنا شده و ایجاد و مدیریت خوشه های تشکیل شده از هر تعداد کامپیوتر معمولی را برای دستیابی به سرعت معادل ابر رایانه به صورت ممتاز فراهم می کند.

وی افزود: در حالی که در شیوه دستیابی به سرعت عمل ابر رایانه به طریق نرم افزاری، در لایه هسته سیستم عامل با استفاده از کامپیوترهای معمولی طراحی و پیاده سازی شده است، توان پردازش آن 3 برابر نرم افزارهای موجود در دنیا است.

رئیس دانشکده کامپیوتر دانشگاه علم و صنعت که نام این نرم افزار را Csharifi گذاشته است، در خصوص ویژگیهای آن اظهار داشت : انجام محاسبات پیچیده، تبدیل سیستم عامل شبکه متداول مورد استفاده جامعه به یک سیستم عامل مدیریت کلاستر، انجام تعداد بی شماری عملیات پردازشی در کمترین زمان و ایجاد شبکه های کامپیوتری خاص با استفاده از کامپیوترهای موجود در بازار از مهمترین ویژگیهای نرم افزار C شریفی است.

شریفی تسهیل برنامه سازی سیستمهای کلاستر همگون و ناهمگون، حل بخشی از چالشهای بشر در زمینه ایجاد یک سیستم کلاستر با توان محاسباتی بالا و ایجاد مکانیزمی ساده و بر پایه دستورالعملهای موجود برای برنامه سازی در اسن سیستم را از ویژگیهای بنیادی این نرم افزار دانست و گفت: وزارت دفاع، سازمان هواشناسی، مراکز تحقیقاتی فیزیک، مراکز داده ای، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت نفت، نظام بانکی و سازمان سنجش از راه دور از بهره برداران بالقوه نرم افزار سیستمی Csharifi هستند.

به گفته مجری طرح، پروژه مذکور در مقایسه با نمونه های خارجی مقرون به صرفه است، ضمن آنکه کنترل و نظارت بیشتری بر فعالیتهای حساس و استراتژیک کشور را توسط نیروهای متخصص بومی فراهم می کند.