سنگاپور پنجمین کشور دنیا در سرعت اتصال به اینترنت

اتصال با پهنای باند به اینترنت

به گزارش خبرنگار مهر، سنگاپور کشوری کوچک و کم جمعیت در جنوب شرق آسیا است که سرعت اتصال اینترنت در آن با وجود جمعیت پنج میلیون نفری بیش از 26 گیگابیت بر ثانیه است (این رقم در ایران تنها 3 گیگابیت بر ثانیه است). به طوریکه بر اساس ارزیابیهای مرکز تحقیقات ITU که در سال 2002 درخصوص تعداد مشترکین خطوط پر سرعت ADSL با پهنای باند در کشورهای مختلف دنیا انجام شد، سنگاپور توانست با 6/28 درصد کاربر اینترنت با پهنای باند پس از کره جنوبی، هنگ کنگ، تایوان و کانادا در جایگاه پنجم دنیا قرار گیرد و از این نظر حتی از ژاپن (با 28 درصد کاربر ADSL) نیز پیش افتد.

همچنین براساس تحقیقات مرکز جهانی مشاهده سیستم های ارتباطی (OMSYC) در سال 2003 تعداد کاربران سنگاپوری که با استفاده از پهنای باند به اینترنت متصل می شدند از 6/28 درصد سال 2002 به 54 درصد افزایش یافت.

در ماه می سال جاری در شرایطی که حداکثر سرعت اینترنت با پهنای باند در آمریکا 160 مگابیت برثانیه در بارگذاری (download) و 120 مگابیت بر ثانیه در ارسال فایل (upload) بود، شرکت موتورولا که یکی از ارائه دهندگان صنایع کابل در آمریکا است اعلام کرد که با همکاری شرکت سنگاپوری "استار هاپ" و Vyyo، تولید کننده سخت افزار، پروژه سخت افزاری استاندارد DOCSIS 3.0 را با موفقیت در سنگاپور آزمایش کرده است. این استاندارد موفق شد با استفاده از فیبرهای نوری "استار هاپ" و ترکیب این فیبرها با تجهیزات موتورولا و Vyyo سرعت اینترنت به کاربر را به حداکثر 145 مگابیت بر ثانیه برساند.

اتصال بی سیم به اینترنت

به گزارش مهر، در سال جاری تمام کاربران سنگاپوری اتصال بی سیم به اینترنت توانستند به خاطر پروژه ای با عنوان Wireless @ SG به صورت رایگان با 512 کیلوبیت بر ثانیه از طریق شبکه بی سیم به اینترنت متصل شوند.

دولت این کشور در اجرای این پروژه که با همکاری سه شرکت داخلی ارائه دهنده خدمات بی سیم شامل "سینگ تل"، QMax Communications و "آی- سل" انجام شد، بودجه ای معادل 100 میلیون دلار سنگاپور اختصاص داد.

تجارت الکترونیک

سنگاپور یکی از کشورهایی است که خریدهای اینترنتی و تجارت الکترونیک مورد توجه کاربران فناوری های اطلاعات آن واقع شده است.

در حقیقت براساس گزارشی که موسسه تحقیقاتی "تیلر نلسون سافرس" در سال 2001 درخصوص تعداد کاربران اینترنت که خریدهای آنلاین انجام می دهند انجام داد، سنگاپور درمیان 36 کشور مورد بررسی در مناطق آسیا، اروپا، آمریکای جنوبی و آمریکای شمالی توانست از بین شاخص های "کم"( درصد کاربران اینترنت با خریدهای آنلاین از مجموع جمعیت، کمتر از 20 درصد است)، "متوسط"( درصد کاربران اینترنت با خریدهای آنلاین بین 20 تا 40 درصد است)، "بالا" (درصد کاربران اینترنت بالاتر از 40 درصد است) رتبه "بالا" را کسب کند.

ارتباطات از راه تلفن همراه

به گزارش مهر، در سال 2004 "موبایل وان" ( MobileOne) مهمترین اپراتور تلفن همراه سنگاپور با همکاری نوکیا، استاندارد فرستنده تلویزیون دیجیتال برای تلفن همراه را با عنوان شبکه WCDMA live با حمایت های استاندارد DVB-H راه اندازی کرد.

در حقیقت سنگاپور با ارائه این خدمات توانست اولین کشور آسیایی شود که امکان پخش زنده برنامه های تلویزیونی از راه DVB-H را روی تلفن همراه برای کاربران موبایل فراهم کند.

تمایل شهروندان سنگاپوری به استفاده از ابزارهای فناوری اطلاعات و ارتباطات بسیار زیاد است، به طوریکه یکسال قبل، یعنی در نوامبر 2006 یک نوجوان 16 ساله سنگاپوری موفق شد با تایپ 160 واژه پیام کوتاه تلفن همراه تنها در مدت 52/41 ثانیه رکورد قبلی این عرصه که متعلق به یک آمریکایی بود را بشکند. رکورد قبلی برابر با 22/42 ثانیه بود.