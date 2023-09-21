افزایش ۳۰ درصدی ترافیک تهران همزمان با آغاز سال تحصیلی

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار حمیدی گفت: بالای ۲۱ میلیون سفر در روز در تهران ثبت شده است و ۴ و نیم میلیون خودرو تردد کننده در تهران داریم، البته که ترافیک مسئله تمام کلان شهرهای ایران است.

وی ادامه داد: به صورت ثابت در دهه آخر شهریور ماه اوج سفرهای جاده‌ای و روزهای آخر شهریور اوج سفرهای درون شهری است اما وقتی مراکز آموزشی بازگشایی می‌شود شرایط کاملاً متفاوت می‌شود و میانگین سفر در طول روز ۲۵ تا ۳۰ درصد به ترافیک تهران به نسبت ۶ ماهه دوم اضافه می‌شود و سالانه یک میلیون خودرو به حوزه حمل و نقل شخصی افزوده می‌شود.

حمیدی با بیان اینکه ۲۶ میلیون تردد میانگین تردد در تهران در طول سال است افزود: افزایش بار ترافیکی در ابتدای صبح، بازگشایی ادارات و مراکز و تعطیلی آن‌ها بیشتر است و پیک ترافیک ما است. ۴ هزار و ۵۰۰ مدرسه در تهران و ۱ میلیون ۷۰۰ هزار محصل شامل دانش‌آموز، دانشجو، پیش دبستانی و.. داریم که سفرهای درون شهری آن‌ها با آغاز مهر شروع می‌شود.

وی با بیان اینکه برای حل این مشکل نمی‌توان راهکار تک نسخه‌ای پیچید افزود: می‌توان بخش زیادی از حمل و نقل شخصی را به حمل و نقل عمومی بیفزاییم تا ترافیک و آلودگی هم کمتر شود.

حمیدی گفت: در محلات بچه‌ها را به پیاده روی، دوچرخه سواری و اسکوتر سواری عادت نداده‌ایم تا این گونه به مدرسه بروند. هدف از انسان محوری در طراحی جدید جاده‌ها و معابر این است که در محلات جا برای دوچرخه سواری داشته باشیم. در دو سال گذشته ۵۰۰ کیلومتر مسیر دوچرخه سواری در تهران ایجاد شده است.

وی افزود: برای حل معضل ترافیک باید پازلی را در نظر بگیریم. هزینه پایین در استفاده از خودرو شخصی و ناکارآمدی و عدم دسترسی به حمل و نقل عمومی باعث می‌شود مردم از خودروی شخصی استفاده کنند حتی اگر این استفاده برای آن‌ها هزینه دار باشد ترجیح می‌دهند با خودروی شخصی تردد کنند.

حمیدی گفت: ما قدرت انتخاب را برای مردم زیاد نکرده‌ایم و مردم را مجبور به استفاده از خودروی شخصی کرده‌ایم. چند روز دیگر مهر آغاز می‌شود و باید بتوانیم این حجم ترافیک را مدیریت کنیم.

حمیدی افزود: اقداماتی در دو ماه اخیر برای بازگشایی مدارس انجام شده است و بحث شناور سازی ساعت کاری ادارات را هم سال گذشته اجرایی کردیم. شناور سازی ادارات پیک صبحگاهی را روان کرد. ۵۰۰ اتوبوس اورهال شده تا از ابتدای مهر برای تردد از آن‌ها استفاده می‌شود.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ گفت: شهرداری تهران ۴۷ درصد بودجه را برای حمل و نقل عمومی گذاشت و رایگان شدن حمل و نقل عمومی در دو هفته اول مهر برای دانش آموزان یکی دیگر از اقداماتش برای شروع مدارس بوده است. با بازگشایی مدارس در ابتدای صبح ترافیک مدیریت شده خواهد بود، اما در ظهر و عصر شرایط را نمی‌توان خیلی کنترل کرد.

وی درباره شیوه جدید برخورد با خودروهای دودزا گفت: قبلاً خودروی دودزا را فک پلاک می‌کردیم، ولی در حال حاضر معاینه فنی این خودروها ملغی می‌شود.