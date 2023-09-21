جزئیات اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت در آذربایجان شرقی

سیروس داودی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت طی چهار سال آینده در کشور، افزود: این طرح بزرگ از آبان ماه سال گذشته در استان کلید خورد و کار تجهیز و آماده‌سازی زیرساخت‌های نهالستان‌های منابع طبیعی استان برای اجرای این طرح عظیم آغاز شد.

وی با بیان اینکه منابع طبیعی استان دارای ۹ نهالستان به وسعت ۷۳۵ هکتار است، ادامه داد: کار تولید نهال از اوایل فروردین ماه امسال به طور رسمی در چهار نهالستان شامداران جلفا، مکیدی کلیبر، قوری گول بستان آباد و شهید سلیمانی تبریز آغاز شد.

داودی به مبانی نظری اجرای این طرح عظیم و راهبردی در کشور اشاره کرد و گفت: ایران از لحاظ تولید کربن در ردیف ۷ کشورهای جهان قرار دارد، اما از لحاظ ترسیب کربن در رتبه ۴۲ کشورهای جهان قرار دارد که متأسفانه این جایگاه نامتناسب است و ما بر اساس کنوانسیون‌های بین‌المللی باید برای کاهش تولید کربن و هم برای افزایش ترسیب کربن برنامه‌ریزی و اقدام کنیم و اجرای طرح کاشت یک میلیارد درخت در همین راستا قرار دارد.

هر هکتار جنگل‌کاری موجب ذخیره ۱۵۰۰ مترمکعب آب در خاک می‌شود

وی ادامه داد: هر هکتار جنگل‌کاری موجب ذخیره ۱۵۰۰ مترمکعب آب در خاک می‌شود و همچنین علاوه بر ترسیب کرین ۲ تن اکسیژن را نیز به هوا اضافه می‌کند. این‌ها علاوه بر آثار ارزشمند تغذیه آبخوان‌ها و کنترل سیلاب‌ها توسط درختان است.

داودی بیان کرد: این طرح ماهیت مردمی دارد و هیچ ردیف بودجه دولتی به این طرح تخصیص نیافته است و برابر دستور سازمان منابع طبیعی در چهارچوب تفاهم‌نامه هایی با شرکت‌های معدنی و صنعتی ۶۳ میلیارد تومان اعتبار در قالب مسئولیت‌های اجتماعی این صنایع و معادن به اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت در آذربایجان شرقی تخصیص یافته است.

این مقام مسئول در ادامه افزود: ما هر ۹ نهالستان منابع طبیعی استان را تجهیز کردیم و به جهت محدودیت منابع مالی، کار تولید نهال را در چهار نهالستان استان از ابتدای سال آغاز کردیم.

مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری آذربایجان شرقی گفت: از ابتدای سال تا کنون در چهار نهالستان استان ۱۴ میلیون اصله نهال تولید کرده‌ایم که بیش از ۷ میلیون اصله از این نهال‌ها از نوع صنوبر بوده که برای توسعه زارعت چوب در استان برای پیشگیری از آسیب به جنگل‌ها و سایر منابع طبیعی انجام می‌شود. دیگر انواع نهال‌های تولیدی توسط اداره‌کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز شامل گونه‌های ون، افرا، سنجد، سرو، توت، اقاقیا، ارغوان، بادام و… می‌شود.

داودی از مشارکت بخش خصوصی در اجرای طرح مردمی کاشت یک میلیارد درخت نیز خبر داد و اظهار کرد: نهالستان‌های بخش خصوصی استان هم با مشارکت در این طرح بزرگ مردمی امسال ۷ میلیون اصله نهال تولید کرده‌اند که این میزان علاوه بر ۱۴ میلیون نهالی است که ما تولید کرده‌ایم و در مجموع خوشحالم که اعلام کنم در سال جاری ۲۱ میلیون اصله نهال تولید کرده‌ایم که در تاریخ منابع طبیعی بی سابقه است.

داودی افزود: نهال‌های تولید شده توسط منابع طبیعی استان برای توسعه فضای سبز، جنگل کاری و توسعه زارعت چوب به کار خواهد رفت.

شرایط دریافت رایگان نهال

این مقام مسئول منابع طبیعی و آبخیزداری درباره نحوه توزیع نهال‌های تولید شده، توضیح داد: زمان توزیع نهال‌ها بسته به گونه آن‌ها فرق دارد و ما می‌توانیم نهال‌های صنوبر را به صورت یک‌ساله هم توزیع کنیم اما دیگر انواع نهال‌ها سال بعدی قابلیت توزیع خواهند داشت. الان در نهالستان‌های استان ۵ میلیون اصله نهال آماده توزیع داریم که از آبان ماه سال جاری کار توزیع نهال‌ها آغاز خواهد شد.

داودی ادامه داد: متقاضیان دریافت نهال می‌توانند با مراجعه به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های مختلف استان با تکمیل پرونده به میزانی که نیاز داشته باشند نهال به صورت رایگان دریافت کنند.

وی درباره شرایط دریافت رایگان نهال نیز توضیح داد: افراد و دستگاه‌های متقاضی دریافت نهال، پس از چاله کنی و آماده‌سازی زمین مورد نظر، نقشه عرصه‌هایی که مد نظر برای نهال کاری دارند را بعلاوه مستندات حق آبه، کپی مستندات مالکیت زمین و امضای تعهدنامه‌ای که فرد را ملزم می‌کند تا نهال‌های دریافتی را در محل مورد نظر بکارد و نگهداری مناسبی انجام دهد را به ادارات منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان‌های استان تحویل دهند تا طی ۲۴ ساعت با طی مراحل قانونی و بررسی مستندات نسبت به تحویل نهال‌ها به متقاضیان توسط منابع طبیعی اقدام شود.