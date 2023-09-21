کشف محموله بزرگ شیشه در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سردار دوستعلی جلیلیان در تشریح این خبر، افزود: مأموران پلیس شهرستان کنارک با اقدامات اطلاعاتی بر روی اعضای یک باند تهیه و توزیع مواد افیونی مطلع شدند، قاچاقچیان قصد دارند محموله مواد مخدری را به مرکز کشور انتقال دهند.

وی ادامه داد: بلافاصله مأموران وارد عمل شده و ضمن پایش و رصد تحرکات احتمالی در یک عملیات غافلگیرانه و سریع نسبت به بازرسی محل موصوف اقدام کردند.

فرمانده انتظامی استان با اشاره به اینکه قاچاقچیان قبل از رسیدن مأموران از محل متواری شدند، تصریح کرد: در این عملیات طی بازرسی از منزل ۱۰۱ کیلو و ۱۰۰ گرم ماده مخدر شیشه کشف شد.

جلیلیان با تأکید بر اینکه کارکنان پلیس خواب را از چشمان خود می‌گیرند تا سوداگران مرگ به اهداف شوم خود نرسند، از شهروندان فهیم درخواست کرد هر موردی را که احساس می‌کنند علتی باشد برای ایجاد ناامنی در سطح استان، از طریق شماره ۱۱۰ به پلیس اعلام کنند.