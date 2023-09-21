احداث ۳۵ کیلومتر راه روستایی در خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سهرابی، ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: از ابتدای سال جاری تاکنون احداث ۳۵ کیلومتر راه روستایی استان با اعتبار یک هزار و ۵۱ میلیارد ریال انجام شده است.
وی با اشاره به اینکه ایجاد راه دسترسی مناسب به روستاها موجب توسعه بیش از پیش میشود گفت: پیشبینی میشود تا پایان امسال نیز ۹۰ کیلومتر راه روستایی و فرعی در استان تکمیل شود.
معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جادهای خراسان جنوبی اظهار کرد: راههای روستایی به عنوان قسمتی از توسعه روستایی، یکی از فعالیتها ادارهکل راهداری و حمل و نقل جادهای را تشکیل میدهد که شامل احداث و نگهداری طول راههای روستایی است.
وی تصریح کرد: با تکمیل و احداث ۹۰ کیلومتر راه روستایی تا پایان سال جاری در استان توسط این اداره کل ۲۸ روستا با جمعیت ۸۵۴ خانوار روستایی در خراسان جنوبی از راه آسفالته مناسب بهره مند خواهند شد.
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