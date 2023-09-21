  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۱:۵۶

از ابتدای سال جاری تاکنون انجام شد؛

احداث ۳۵ کیلومتر راه روستایی در خراسان جنوبی

احداث ۳۵ کیلومتر راه روستایی در خراسان جنوبی

بیرجند- معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای خراسان جنوبی از احداث ۳۵ کیلومتر راه روستایی در خراسان جنوبی از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سهرابی، ظهر پنج شنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: از ابتدای سال جاری تاکنون احداث ۳۵ کیلومتر راه روستایی استان با اعتبار یک هزار و ۵۱ میلیارد ریال انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه ایجاد راه دسترسی مناسب به روستاها موجب توسعه بیش از پیش می‌شود گفت: پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال نیز ۹۰ کیلومتر راه روستایی و فرعی در استان تکمیل شود.

معاون فنی و راه روستایی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی اظهار کرد: راه‌های روستایی به عنوان قسمتی از توسعه روستایی، یکی از فعالیت‌ها اداره‌کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای را تشکیل می‌دهد که شامل احداث و نگهداری طول راه‌های روستایی است.

وی تصریح کرد: با تکمیل و احداث ۹۰ کیلومتر راه روستایی تا پایان سال جاری در استان توسط این اداره کل ۲۸ روستا با جمعیت ۸۵۴ خانوار روستایی در خراسان جنوبی از راه آسفالته مناسب بهره مند خواهند شد.

کد مطلب 5891058

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها