رشد ۱۰۹ درصدی اعضای فعال کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه مشترک انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان آذرشهر ظهر پنج شنبه با حضور اسد بابایی مدیرکل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی و محمودیان فرماندار شهرستان آذرشهر در محل شهرداری تیمورلو برگزار شد.

اسد بابایی در این جلسه با بیان اینکه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ تعداد اعضای فعال کتابخانه های استان ۷۸ هزار و ۲۳۳ نفر بود، گفت: این آمار هم اکنون به ۱۶۳ هزار و ۱۶۲ نفر رسیده و شاهد افزایش ۱۰۹ درصدی اعضای فعال در ۱۴ ماه اخیر هستیم.

وی افزود: تعداد کتاب‌های امانت داده شده توسط کتابداران کتابخانه‌های عمومی استان با رشد ۱۲۷ درصدی در ۱۴ ماه گذشته، به یک میلیون و ۲۶۹ هزار و ۳۳ جلد کتاب نسخه رسیده است.

بابایی با بیان اینکه در طول سال جاری ۱۳ پروژه احداث، بهسازی و بازطراحی کتابخانه های عمومی در آذربایجان شرقی تعریف شده است افزود: در دولت سیزدهم فرهنگ به ویژه توسعه کتابخانه های عمومی مورد توجه است.

وی با اشاره به برگزاری پویش بزرگ اهدای کتاب دانشگاه‌های استان توسط این اداره کل گفت: دانشگاهیان آذربایجان شرقی در این پویش ۱۳ هزار جلد کتاب به کتابخانه ها اهدا کردند.

بابایی سپس گفت: همایش تجلیل از اعضای کتابخانه های عمومی آذربایجان شرقی حائز رتبه زیر ۱۰۰۰ در کنکور سراسری ۱۴۰۲ با حضور جبارعلی ذاکری معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری آذربایجان شرقی نیز برگزار شد.

مدیرکل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی همچنین با تاکید بر ضرورت پیگیری واریز نیم درصد درآمد شهرداری‌های منطقه آذرشهر تاکید کرد.

در این جلسه تصمیماتی جهت واگذاری زمین به متراژ ۴۰۰ مترمربع جهت احداث کتابخانه جدید شهر تیمورلو توسط شهرداری تیمورلو با کمک خیرین و همچنین توسعه و تجهیز کتابخانه ممقان، پرداخت نیم درصد درآمد شهرداری‌ها تا یک ماه آینده و واگذاری زمین توسط اداره مسکن و شهرسازی به متراژ ۳۰۰۰ مترمربع جهت احداث کتابخانه استاندارد در آذرشهر اتخاذ شد.

همچنین بعداز اتمام این جلسه مکان یابی برای احداث ساختمان جدید کتابخانه عمومی شهر تیمورلو با حضور فرماندار شهرستان آذرشهر و مدیرکل کتابخانه های عمومی استان آذربایجان شرقی انجام شد.

در این بازدید، علیرضا بشیری رئیس شورای اسلامی شهر و جواد کاظم پور شهردار تیمورلو آمادگی همه جانبه شورای اسلامی شهر و شهرداری برای احداث ساختمان جدید کتابخانه عمومی شهر تیمورلو را اعلام کردند.

با توجه به قدمت ساختمان فعلی کتابخانه عمومی شهر تیمورلو و واقع شدن ساختمان مذکور در طرح مسیرگشایی و اعلام آمادگی شورای اسلامی شهر و شهرداری تیمورلو و معرفی زمین مناسب معوض، محمودیان فرماندار و رئیس انجمن کتابخانه های عمومی شهرستان آذرشهر دستور داد تا اقدام‌های قانونی لازم برای تحقق این موضوع در اسرع وقت صورت گیرد و تمهیدات و زمینه‌های لازم برای اجرایی شدن آن فراهم شود.