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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۳۳

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد:

زمین لرزه دوگنبدان خسارتی نداشته است/ بررسی مناطق کانونی

زمین لرزه دوگنبدان خسارتی نداشته است/ بررسی مناطق کانونی

یاسوج_ مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد گفت: زمین لرزه ۴.۲ ریشتری دوگنبدان خسارتی نداشته است.

علیرضا نیکروز در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: تا این لحظه گزارشی مبنی بر وقوع خسارت زمین لرزه ۴.۲ ریشتری دوگنبدان گزارش نشده است.

وی با بیان اینکه صبح امروز در سه شهرستان گچساران، باشت و چرام وقوع زمین لرزه را داشتیم، تصریح کرد: پیگیری مستمر توسط فرمانداری‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

نیکروز گفت: تیم‌های ارزیاب در همان ساعت اولیه زمین لرزه دوگنبدان برای بررسی به کانون این زلزله اعزام شدند.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری تصریح کرد: خوشبختانه تاکنون گزارشی مبنی بر خسارت در این زمین لرزه گزارش نشده و پیگیری ادامه دارد.

کد مطلب 5891086

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