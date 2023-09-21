۲حفار غیرمجاز در شهرستان رامیان دستگیر شدند

به‌گزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ساوری گفت: برابر اخبار واصله از سوی میراث بانان افتخاری، مبنی‌بر انجام حفاری غیرمجاز در ارتفاعات کوهستانی و صعب‌العبور شهرستان رامیان توسط افراد ناشناس، موضوع در دستور کار پایگاه عملیاتی یگان حفاظت میراث‌فرهنگی مرکز استان قرار گرفت.

وی افزود: پس از بررسی‌های میدانی و پایش منطقه، مأموران یگان حفاظت میراث‌فرهنگی پس از کسب نیابت قضائی به محل اعزام و پس از انجام عملیاتی غافلگیرانه موفق به دستگیری دو حفار غیرمجاز شدند.

مدیرکل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی گلستان گفت: این افراد به همراه تجهیزات حفاری، یک دستگاه خودرو و دو دستگاه موتورسیکلت برای سیر مراحل قانونی و قضائی به نیروی انتظامی شهرستان رامیان تحویل داده شدند.

ساوری تأکید کرد: نیروهای یگان حفاظت اداره‌کل میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان گلستان به‌صورت شبانه‌روزی در حال نظارت بر بافت‌ها و بناهای تاریخی سطح استان هستند و هرگونه گزارش و اخبار تخلف به‌سرعت پیگیری خواهد شد.

وی بیان کرد: مردم استان در صورت مشاهده هرگونه موردی در این خصوص مراتب را با سامانه ارتباط تلفنی ۰۹۶۶۲ (دریافت اطلاعات مردمی در ارتباط با تخلفات حوزه میراث‌فرهنگی) در میان بگذارند.