۲حفار غیرمجاز در شهرستان رامیان دستگیر شدند

بهگزارش خبرگزاری مهر، محمدجواد ساوری گفت: برابر اخبار واصله از سوی میراث بانان افتخاری، مبنیبر انجام حفاری غیرمجاز در ارتفاعات کوهستانی و صعبالعبور شهرستان رامیان توسط افراد ناشناس، موضوع در دستور کار پایگاه عملیاتی یگان حفاظت میراثفرهنگی مرکز استان قرار گرفت.
وی افزود: پس از بررسیهای میدانی و پایش منطقه، مأموران یگان حفاظت میراثفرهنگی پس از کسب نیابت قضائی به محل اعزام و پس از انجام عملیاتی غافلگیرانه موفق به دستگیری دو حفار غیرمجاز شدند.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان گفت: این افراد به همراه تجهیزات حفاری، یک دستگاه خودرو و دو دستگاه موتورسیکلت برای سیر مراحل قانونی و قضائی به نیروی انتظامی شهرستان رامیان تحویل داده شدند.
ساوری تأکید کرد: نیروهای یگان حفاظت ادارهکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان گلستان بهصورت شبانهروزی در حال نظارت بر بافتها و بناهای تاریخی سطح استان هستند و هرگونه گزارش و اخبار تخلف بهسرعت پیگیری خواهد شد.
وی بیان کرد: مردم استان در صورت مشاهده هرگونه موردی در این خصوص مراتب را با سامانه ارتباط تلفنی ۰۹۶۶۲ (دریافت اطلاعات مردمی در ارتباط با تخلفات حوزه میراثفرهنگی) در میان بگذارند.
نظر شما