ظرفیت اعزام دانش آموزان به حج عمره افزایش می یابد

به گزاش خبرنگار مهر در کرج، سید باقر پیشنمازی در چهارمین همایش دیدار دانش آموزان عمره گذار اظهار داشت: سال جاری قرعه کشی اسامی دانش آموزان اعزامی زودتر از سال گذشته انجام می گیرد و در صورت تصویب شدن افزایش ظرفیت، تمامی دانش آموزان شرکت کننده در جلسات آموزشی به سفر حج مشرف می شوند.

وی افزود: در صورت تصویب نشدن این طرح آن تعداد از دانش آموزانی که به عنوان افزایش ظرفیت در کلاسها شرکت نمودند در نوبت سال بعد قرار می گیرند.

این مسئول ادامه داد: همایش دیدار تداعی خاطرات عمره دانش آموزان است که معنویت آنها را تشدید می کند.

پیشنمازی بیان داشت: در صدد هستیم که در همایش های دیدار سالهای آینده مادران دانش آموزان عمره گذار در مراسم حضور داشته باشند تا تاثیرات این نوع فعالیت ها را در فرزندانشان مشاهده کنند.

معاون پرورشی وزارت آموزش و پررورش خاطرنشان کرد: در سال گذشته 11 هزار دانش آموز به سفر حج اعزام شدند و کمتر از 10 درصد کل حجاج در کشور را دانش آموزان تشکیل دادند.