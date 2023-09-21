به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسماعیل فرجی پیش از ظهر پنجشنبه در رزمایش رزمایش مومنانه توزیع دو هزار بسته مواد غذایی و هزار و پانصد بسته نوشتافزار که در دهکده مقاومت بسیج سپاه جوادالائمه (ع) خراسان شمالی برگزار شد، اظهار داشت: هفته دفاع مقدس رشادتها، اقتدار، عزت و جانفشانیهای مردم و نیروهای مسلح را به صورت عملی به نمایش گذاشت.
فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) تصریح کرد: مواسات و رزمایش مومنانه یک اقدام اولیه در راستای خدمت به مردم است.
وی در ادامه افزود: عرصه خدمت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به مردم زمانی امنیت آفرینی است که با تقدیم جان محقق میشود.
سردار فرجی خاطر نشان کرد: مساعدت به مردم در حوادث و بلایای طبیعی نیز میدان حضور بسیجیان و پاسداران انقلاب اسلامی دوشادوش و در کنار مردم و نیروهای مسلح است.
فرمانده سپاه جوادالائمه (ع) گفت: حوزه معیشت مردم نیاز به توجه مضاعف دارد و با همافزایی بخشهای مختلف کشور این مهم به سرانجام مناسبی میرسد.
وی در ادامه به ایجاد سه قرارگاه پهنهای در شهرستانهای بجنورد، شیروان و اسفراین اشاره کرد و افزود: تجهیزات فنی در حوزه آبرسانی و احداث راه با هدف کمکرسانی به مردم در زمان بروز حوادث ناگوار در این مناطق مستقر شده است.
سردار فرجی محرومیتزدایی را یکی از اولویتهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در شرایط حاضر برشمرد.
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