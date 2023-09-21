به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد شریفی با اعلام این خبر اظهار کرد: با اعتبار تخصیص یافته از محل اعتبارات ملی، عملیات راه دسترسی به بنای تاریخی چهارطاقی واقع در شهرستان درهشهر آغاز شد.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام افزود: این اثر در شهرستان دره شهر بر روی تپه بنای یک آتشکده به صورت چهار طاقی باقیمانده است، این بنا را در محل طاق میگویند.
شریفی تصریح کرد: این بنا تماماً با قلوه سنگ و گچ ساخته شده است و مربوط به دوران ساسانی است و این آتشکده یکی از مهمترین آثار بر جای مانده از دوره ساسانیان است.
وی گفت: آتشکده چهارطاقی درهشهر به شماره ۲۷۴۶ در تاریخ ۲۲ تیر ۱۳۷۹ در فهرست آثار ملی کشور به ثبت رسیده است.
مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی ایلام ادامه داد: شهرستان دره شهر از توابع استان ایلام دارای آثار تاریخی متعددی از دورانهای مختلف تاریخی به خصوص ساسانی و قرون اسلامی است و هر وجب خاک این شهرستان جای آثار تاریخی به چشم میخورد.
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