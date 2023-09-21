آغاز مرمت و بازسازی پنجره رواق حضرت معصومه (س)

به گزارش خبرگزاری مهر، رواق زیرسطحی مزین به نام حضرت معصومه (س) در ضلع جنوب غربی رواق دارالحجه (عج) حرم مطهر امام رضا (ع) قرار دارد که محدوده پنجره هشتی یا ضریح بالاسر مبارک، در ضلع شرقی آن، بعد از روضه منوره، نزدیک‌ترین مکان به مرقد شریف امام هشتم (ع) است.

پنجره این رواق به دلیل مشرف بودن به بالاسر حضرت، از جمله اماکن متبرکه مورد استقبال زائران است و در همین راستا با اجرای یک پروژه عمرانی، مرمت و بازسازی خواهد شد.

این طرح به همت سازمان عمران و نگهداری حرم مطهر رضوی و توسط اساتید حاذق و برجسته معماری اسلامی اجرا و طی سه هفته به پایان می‌رسد. پنجره این رواق در فاصله حدود ۲۰ متری مضجع شریف قرار دارد و بسیاری از زائران تمایل دارند از این مکان، زیارت خود را انجام دهند.