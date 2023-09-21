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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۴۷

محدودیت‌های ترافیکی رژه ۳۱ شهریور در شیراز اعلام شد

محدودیت‌های ترافیکی رژه ۳۱ شهریور در شیراز اعلام شد

شیراز- پلیس راهنمایی و رانندگی استان فارس، محدودیت‌های ترافیکی رژه ۳۱ شهریورماه در شیراز را اعلام کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ صادق سلیمی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران بیان کرد: همزمان با فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و رژه ۳۱ شهریور ماه، شاهد حضور گسترده مردم و حجم سنگین تردد در معابر خواهیم بود.

وی اضافه کرد: پلیس راهنمایی و رانندگی فارس با آمادگی کامل اقدامات لازم برای ایمن سازی و روان سازی ترافیک در کلیه معابر منتهی به مراسم رژه را انجام می‌دهند.

سلیمی در خصوص ممنوعیت و محدودیت‌های ترافیکی شیراز بیان کرد: فرهنگ شهر به سمت بلوار پاسداران روی پل معلم، میدان معلم به سمت بلوار پاسداران، بلوار محلاتی جنوبی به سمت بلوار پاسداران، خیابان سبحانی به سمت بلوار پاسداران، بلوار پاسداران روی پل غیر همسطح یادگار امام (ره) به سمت تقاطع معلم و بلوار مطهری جنوبی ورودی کنارگذر به سمت بلوار پاسداران دارای محدودیت‌های ترافیکی است.

کد مطلب 5891095

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