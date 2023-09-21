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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۴۰

در قالب طرح پایلوت؛

کشت موز گلخانه‌ای در استان بوشهر به ثمر نشست

کشت موز گلخانه‌ای در استان بوشهر به ثمر نشست

بوشهر- مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: کشت موز گلخانه‌ای در قالب طرح پایلوت در استان بوشهر به ثمر نشست.

ابراهیم دانا در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: استان بوشهر دارای ظرفیت‌های خوبی در حوزه کشاورزی است که توسعه کشت گلخانه‌ای یکی از اقدامات مهمی در این زمینه در استان است.

وی اضافه کرد: ۲ طرح پایلوت موز از ارقام ازمان (پابلند) و کاواندیش (پاکوتاه) در ۲ شهرستان استان بوشهر به صورت پایلوت کشت شده بود که خوشبختانه با مدیریت فنی این دو سایت هر دو طرح به مرحله برداشت با عملکرد بالا رسیده اند.

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر با اشاره به وجود بیش از ۴۰۰ هکتار گلخانه در استان بوشهر بیان کرد: اغلب این گلخانه‌ها در زمینه کشت سبزی و صیفی فعالیت دارند که خیار و گوجه‌فرنگی از مهمترین محصولات این گلخانه‌ها است.

وی با اشاره به اجرای الگوی کشت در گلخانه‌ها سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر اضافه کرد: کشت گیاهان استوایی و دارویی از جمله پاپایا، آناناس، آپونتیا و موز از اقدامات مهمی است که اکثر گیاهان با عملکرد بالا برداشت شده است.

دانا افزود: با توجه به عدم راه اندازی کارخانه‌های فرآوری در استان از توسعه کشت پاپایا و آناناس منصرف و توسعه کشت موز به دلیل تقاضای بازار استان و کشور به صورت مشروط (با مدیریت فنی بالا در گلخانه‌ها) در دستور کار توسعه قرار داده شد

مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: پیش بینی می‌شود در سال جاری ۳۰ درصد از گلخانه‌های استان زیر کشت این محصول برود.

کد مطلب 5891096

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    نظرات

    • زنگنه IR ۰۱:۲۲ - ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
      8 0
      پاسخ
      یه وقت اسمی از کشاورز نبرید ها !!!

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