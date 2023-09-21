به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی احمد شاوردی با بیان اینکه مراسم رژه نیروهای مسلح در مصلی شهر ایلام برگزار می‌شود، گفت: محدودیت‌های ترافیکی از ساعت ۷ صبح روز جمعه تا پایان مراسم از تقاطع مادر به سمت میدان دادگستری، از پل شهید رضایی نژاد تا تقاطع مادر، از میدان نبوت به سمت تقاطع مادر، و همچنین تمامی خیابان‌ها و کوچه‌های منتهی به مسیر برگزاری مراسم از جمله خیابان مهارت، خیابان گلبرگ، اعمال خواهد شد.

وی از تمامی رانندگان خواست تا ضمن توجه جدی به محدودیت‌های ترافیکی اعلامی با پلیس همکاری لازم را داشته و از پارک خودرو یک ساعت قبل از اعمال محدودیت‌های ترافیکی در خیابان‌های فوق جدا خودداری کنند.