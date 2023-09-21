مجید چگنی در گفت و گو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با آغاز عملیات اجرایی خط تولید گاز «چلوند – اردبیل» تقویت شبکه گاز را در اردبیل شاهد خواهیم بود.
وی با اشاره به اینکه با اجرای این پروژه در کنار افزایش حجم ورودی گاز به استان قدرت انعطاف عملیاتی در گازرسانی اردبیل افزایش مییابد، خاطرنشان کرد: این پروژه به طول ۵۵ کیلومتر با اعتبار یک هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان ظرف یک سال آینده بهره بردای میشود.
مدیرعامل شرکت گاز نقش مهم این پروژه را در توسعه صنعت اردبیل نیز یادآور شد و بیان کرد: شرکت ملی گاز ایران در اقصی نقاط کشور پروژههای خدمت رسانی را در دست اقدام دارد تا در استانیهایی همچون اردبیل که در انتهای شبکه قرار دارند با برنامههای تقویتی شبکههای گازرسانی این استانها بتوانیم خدمات گازرسانی را به طور کامل انجام دهیم.
چگنی از تعریف پروژههای مناسب در شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران برای استانهای شمالغرب و شمال شرق کشور خبر داد و گفت: گازرسانی به روستاهای محروم کشور با قوت و قدرت در حال انجام است و داریم تا در چندین استانی که نسبت به استاندارد کشوری در ردههای پایینی قرار دارند با تعریف پروژه مناسب گازرسانی به تقویت شبکهها اقدام کنیم.
وی تصریح کرد: با توجه به اقلیمهای تعریف شده اردبیل در اقلیم یک کشور قرار دارد که با بازنگری مجدد اقلیمهای کشور و طبق قرارداد با پژوهشگاه هواشناسی تعرفههای مربوط به اقلیم مشخص شده و تا شروع فصل سرد ابلاغ میشود.
معاون وزیر و مدیرعامل شرکت ملی گاز بیان کرد: طبق تکلیف شورای اقتصاد موظف هستیم ۴ میلیون و ۱۰۰ هزار بخاری پازبازده را با بخاریهای کم بازده تعویض کنیم که با فراخوان انجام شده با چندین شرکت سرمایه گذاری مقدمات کار انجام شده و در کوتاهترین زمان این پروژه را نیز در کشور اجرایی میکنیم.
نظر شما