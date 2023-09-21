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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۲:۵۷

در قالب ۲۲ کاروان؛

۳۰۰۰ قلم تجهیزات به مدارس استان بوشهر تحویل شد

۳۰۰۰ قلم تجهیزات به مدارس استان بوشهر تحویل شد

بوشهر- همزمان با آغاز سال تحصیلی و بازگشایی مدارس، سه هزار قلم کالا در قالب ۲۲ کاروان تجهیزات با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال به مدارس استان بوشهر تحویل داده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سه هزار قلم کالا در قالب ۲۲ کاروان تجهیزات با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال به مدارس استان بوشهر تحویل شد.

ابراهیم احمدی بیان داشت: در آستانه آغاز سال تحصیلی و به منظور برخورداری مدارس نوساز و کم برخوردار از تجهیزات، ارسال آن در قالب کاروان تجهیزاتی آغاز گردیده که در اختیار مدارس شهرها و روستاهای مختلف قرار خواهد گرفت.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون تجهیزات مورد نیاز از قبیل وسایل سرمایشی، وسایل آموزشی هنرستان‌ها، میز و نیمکت، صندلی و کامپیوتر در بین مدارس استان بوشهر توزیع شد.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر بیان داشت: بیشترین دغدغه و تلاش ما در تأمین کولرهای مدارس با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه بوده تا برای دانش آموزان شرایط مطلوبی فراهم شود.

کد مطلب 5891109

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