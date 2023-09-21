۳۰۰۰ قلم تجهیزات به مدارس استان بوشهر تحویل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر صبح پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سه هزار قلم کالا در قالب ۲۲ کاروان تجهیزات با اعتبار ۲۰۰ میلیارد ریال به مدارس استان بوشهر تحویل شد.

ابراهیم احمدی بیان داشت: در آستانه آغاز سال تحصیلی و به منظور برخورداری مدارس نوساز و کم برخوردار از تجهیزات، ارسال آن در قالب کاروان تجهیزاتی آغاز گردیده که در اختیار مدارس شهرها و روستاهای مختلف قرار خواهد گرفت.

وی افزود: از ابتدای سال تاکنون تجهیزات مورد نیاز از قبیل وسایل سرمایشی، وسایل آموزشی هنرستان‌ها، میز و نیمکت، صندلی و کامپیوتر در بین مدارس استان بوشهر توزیع شد.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان بوشهر بیان داشت: بیشترین دغدغه و تلاش ما در تأمین کولرهای مدارس با توجه به شرایط آب و هوایی منطقه بوده تا برای دانش آموزان شرایط مطلوبی فراهم شود.