وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد ایلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی هوشمند مدیرکل ارشاد اسلامی استان ایلام با اشاره به سفر یک روزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان ایلام اظهار کرد: محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور دیدار با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان، بررسی وضعیت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان، حضور در اختتامیه جشنواره تئاتر طنز استان، روز پنج‌شنبه به استان ایلام سفر کرده است.

وی افزود: حضور در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان برای ترسیم چشم‌اندازهای نهاد شورای فرهنگ عمومی در استان به عنوان پیش‌نیاز سفر رئیس جمهوری و دیدار با خانواده شهدا از برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در طول حضور در استان ایلام خواهد بود.

گفتنی است؛ در طی این سفر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن دیدار با حافظ روشن‌دل بین‌المللی قرآن کریم و حافظ کل نهج‌البلاغه در استان، در اختتامیه جشنواره تئاتر طنز تی تالی استان که روز پنج‌شنبه در شهرستان ایوان برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.