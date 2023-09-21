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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۳۰

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد ایلام شد

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وارد ایلام شد

ایلام- «محمدمهدی اسماعیلی»، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ظهر امروز پنجشنبه وارد ایلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی هوشمند مدیرکل ارشاد اسلامی استان ایلام با اشاره به سفر یک روزه وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان ایلام اظهار کرد: محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به منظور دیدار با اصحاب فرهنگ، هنر و رسانه استان، بررسی وضعیت زیرساخت‌های فرهنگی و هنری استان، حضور در اختتامیه جشنواره تئاتر طنز استان، روز پنج‌شنبه به استان ایلام سفر کرده است.

وی افزود: حضور در جلسه شورای فرهنگ عمومی استان برای ترسیم چشم‌اندازهای نهاد شورای فرهنگ عمومی در استان به عنوان پیش‌نیاز سفر رئیس جمهوری و دیدار با خانواده شهدا از برنامه‌های وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در طول حضور در استان ایلام خواهد بود.

گفتنی است؛ در طی این سفر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ضمن دیدار با حافظ روشن‌دل بین‌المللی قرآن کریم و حافظ کل نهج‌البلاغه در استان، در اختتامیه جشنواره تئاتر طنز تی تالی استان که روز پنج‌شنبه در شهرستان ایوان برگزار می‌شود، شرکت خواهد کرد.

کد مطلب 5891112

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