به گزارش خبرنگار مهر، سید مازیار رضوی ظهر پنجشنبه در جمع کارکنان اداره منابع طبیعی و آبخیزداری رودبار، اظهار کرد: منابع طبیعی مقوله‌ای چند وجهی و بسیار گسترده است و حفظ و حراست از آن حائز اهمیت بوده و استفاده از مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی و آبخیزداری مورد تاکید است.

وی با تاکید بر لزوم تشکیل یک مدیریت جامع و مشارکتی در عرصه‌های منابع طبیعی گیلان، افزود: رویکرد مشارکتی تا سال‌های اخیر کم رنگ بوده اما حفظ، احیا، توسعه و بهره برداری باید صورت گیرد تا اقتصاد مرتع و منابع طبیعی دیده و پرداخته شود.

سرپرست منابع طبیعی گیلان با بیان اینکه مشارکت مردمی در قالب همیاران طبیعت محافظان افتخاری، ظرفیت‌های سرمایه گذاری در این حوزه صورت گیرد، گفت: صیانت و حفاظت از منابع طبیعی که جزو دغدغه‌های اصلی نظام است باید در اولویت مجموعه قرار گیرد.

رضوی با اشاره به مسئولیت‌های محوله سازمانی و بر اساس اهداف عالیه تعیین شده در منابع طبیعی، اضافه کرد: چهار وظیفه اصلی حفاظت، احیا، توسعه و بهره‌برداری اصولی به عنوان نقاط هدف و خط مشی سازمانی در سطح کلان کشور و به تبع آن در ادارات کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان‌ها تعیین شده و کلیه اقدامات و عملکردهای انجام شده و یا در دست اقدام بر حول محور این ۴ وظیفه است.

سرپرست منابع طبیعی گیلان تاکید کرد: مسئولیت حفاظت از انفال و منابع طبیعی به عنوان اولین و مهمترین بخش از وظایف یاد شده از حساسیت و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.