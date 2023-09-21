  1. سلامت
  2. نظام سلامت
۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۵۸

معاون وزیر بهداشت عنوان کرد؛

راه اندازی ۶۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور

راه اندازی ۶۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور

معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، از راه اندازی ۶۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیمی، در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با شرکت سینوفارم چین برای احداث بیبیمارستان در شرق تهران، ضمن تاکید بر توجه وزارت بهداشت به توسعه خدمات بهداشتی و درمانی، گفت: در حال حاضر وزارت بهداشت در حال راه اندازی ۶۰ هزار تخت بیمارستانی است که تاکنون ۱۵ هزار تخت تحویل شده است.

وی، اهمیت همکاری بین‌المللی و برقراری ارتباط با شرکت با تجربه چینی را دوچندان دانست و افزود: شراکت در ابعاد راهبردی بسیار وسیع‌تر از یک بیمارستان و هزار تخت معنا پیدا می‌کند، چرا که ایران در حوزه سلامت حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و هر دو کشور از مزایای این همکاری بهره‌مند خواهند شد.

کد مطلب 5891123
حبیب احسنی پور

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها