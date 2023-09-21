راه اندازی ۶۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور

به گزارش خبرگزاری مهر، بهروز رحیمی، در مراسم امضای تفاهمنامه همکاری دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با شرکت سینوفارم چین برای احداث بیبیمارستان در شرق تهران، ضمن تاکید بر توجه وزارت بهداشت به توسعه خدمات بهداشتی و درمانی، گفت: در حال حاضر وزارت بهداشت در حال راه اندازی ۶۰ هزار تخت بیمارستانی است که تاکنون ۱۵ هزار تخت تحویل شده است.
وی، اهمیت همکاری بینالمللی و برقراری ارتباط با شرکت با تجربه چینی را دوچندان دانست و افزود: شراکت در ابعاد راهبردی بسیار وسیعتر از یک بیمارستان و هزار تخت معنا پیدا میکند، چرا که ایران در حوزه سلامت حرفهای زیادی برای گفتن دارد و هر دو کشور از مزایای این همکاری بهرهمند خواهند شد.
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