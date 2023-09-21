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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۲۶

رئیس هلال احمر رودبار خبر داد؛

مفقود شدن پیرمرد رشته رودی در جنگل‌های رودبار

مفقود شدن پیرمرد رشته رودی در جنگل‌های رودبار

رودبار- رئیس هلال احمر رودبار از مفقود شدن ۵ روزه پیرمرد رشته رودی در جنگل‌های شهرستان خبر داد و گفت: جستجو برای پیدا کردن این پیرمرد روستایی ادامه دارد.

مهدی احدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات بیشتر مفقود شدن پیرمرد رشته رودی در جنگل‌های این روستا، اظهار کرد: یکشنبه همین هفته خبری مبنی رب مفقود شدن یک پیرمرد اهل روستای رشته رود رودبار در جنگل‌های این روستا به مرکز دریافت گزارشات هلال احمر مخابره شد.

وی ادامه داد: به محض دریافت این خبر تیم‌های امدادی جهت پیدا کردن ردی از این پیرمرد روستایی عازم جنگل‌ها و ارتفاعات روستای رشته رود و روستاهای اطراف شدند.

رئیس هلال احمر رودبار با بیان اینکه تاکنون ۵ روز از مفقود شدن پیرمرد روستایی می‌گذرد، گفت: تیم‌های امدادی به همراه بومیان منطقه چندین مرحله از نقاط مختلف جنگلی روستاهای رشته رود، هرکیان، سیاهرود پشته و اسکولک بازدید کردند اما هیچ ردی از این پیرمد رشته رودی پیدا نشده است.

احدی با اشاره به حضور تیم‌های امدادی هلال احمر شهرستان شفت در عملیات جستجو اضافه کرد: با توجه به هم مرز بودن روستای رشته رود با جنگل‌های شفت، تیم امدادی هلال احمر شفت هم برای بازدید از جنگل‌های منطقه وارد عمل شدند اما تاکنون خبری از حیات و ممات این پیرمرد روستایی دریافت نشده است.

وی با اشاره به تکرار چنین اتفاقاتی در روستای رشته رود و روستاهای هم جوار در گذشته، افزود: مسئولین محلی و بومیان منطقه باید آگاهی‌های لازم را به خانواده‌هایشان در صورت خروج از منزل و رفتن به جنگل بدهند.

رئیس هلال احمر رودبار با بیان اینکه عمده ساکنین روستا سالمند هستند، گفت: خروج سالمندان روستایی از منزل و رفتنشان به جنگل‌ها و ارتفاعات باید همراه با خانواده‌هایشان صورت گیرد تا اینگونه اتفاقات ناگوار تکرار نشود.

احدی از اعلام آمادگی هلال احمر برای آموزش روستاییان و ارتقای آگاهی آنها در مواقع ضروری خبر داد و اضافه کرد: هلال احمر با کمک بخشداری‌ها و دهیاری‌ها و مسئولین محلی آمادگی دارد برای روستاییان کلاس‌های توجیهی و آموزشی برگزار کند.

وی با بیان اینکه جستجو برای پیدا کردن این پیرمرد روستایی ادامه دارد، افزود: بومیان و ساکنین منطقه به جهت آشنایی بیشتر با موقعیت جغرافیایی منطقه به کمک گروه امداد و نجات هلال احمر بشتابند و با این گروه همراه شوند.

کد مطلب 5891134

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