مهدی احدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات بیشتر مفقود شدن پیرمرد رشته رودی در جنگل‌های این روستا، اظهار کرد: یکشنبه همین هفته خبری مبنی رب مفقود شدن یک پیرمرد اهل روستای رشته رود رودبار در جنگل‌های این روستا به مرکز دریافت گزارشات هلال احمر مخابره شد.

وی ادامه داد: به محض دریافت این خبر تیم‌های امدادی جهت پیدا کردن ردی از این پیرمرد روستایی عازم جنگل‌ها و ارتفاعات روستای رشته رود و روستاهای اطراف شدند.

رئیس هلال احمر رودبار با بیان اینکه تاکنون ۵ روز از مفقود شدن پیرمرد روستایی می‌گذرد، گفت: تیم‌های امدادی به همراه بومیان منطقه چندین مرحله از نقاط مختلف جنگلی روستاهای رشته رود، هرکیان، سیاهرود پشته و اسکولک بازدید کردند اما هیچ ردی از این پیرمد رشته رودی پیدا نشده است.

احدی با اشاره به حضور تیم‌های امدادی هلال احمر شهرستان شفت در عملیات جستجو اضافه کرد: با توجه به هم مرز بودن روستای رشته رود با جنگل‌های شفت، تیم امدادی هلال احمر شفت هم برای بازدید از جنگل‌های منطقه وارد عمل شدند اما تاکنون خبری از حیات و ممات این پیرمرد روستایی دریافت نشده است.

وی با اشاره به تکرار چنین اتفاقاتی در روستای رشته رود و روستاهای هم جوار در گذشته، افزود: مسئولین محلی و بومیان منطقه باید آگاهی‌های لازم را به خانواده‌هایشان در صورت خروج از منزل و رفتن به جنگل بدهند.

رئیس هلال احمر رودبار با بیان اینکه عمده ساکنین روستا سالمند هستند، گفت: خروج سالمندان روستایی از منزل و رفتنشان به جنگل‌ها و ارتفاعات باید همراه با خانواده‌هایشان صورت گیرد تا اینگونه اتفاقات ناگوار تکرار نشود.

احدی از اعلام آمادگی هلال احمر برای آموزش روستاییان و ارتقای آگاهی آنها در مواقع ضروری خبر داد و اضافه کرد: هلال احمر با کمک بخشداری‌ها و دهیاری‌ها و مسئولین محلی آمادگی دارد برای روستاییان کلاس‌های توجیهی و آموزشی برگزار کند.

وی با بیان اینکه جستجو برای پیدا کردن این پیرمرد روستایی ادامه دارد، افزود: بومیان و ساکنین منطقه به جهت آشنایی بیشتر با موقعیت جغرافیایی منطقه به کمک گروه امداد و نجات هلال احمر بشتابند و با این گروه همراه شوند.