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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۳۶

استاندار فارس: 

توسعه زیرساخت‌های مساجد فارس در سفر دوم رئیس‌جمهور مدنظر است

توسعه زیرساخت‌های مساجد فارس در سفر دوم رئیس‌جمهور مدنظر است

شیراز- استاندار فارس گفت: در دور دوم سفر ریاست جمهوری به استان فارس مباحث مرتبط با زیرساخت‌های مساجد از جمله «خانه عالم» در دستور کار قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه روز پنجشنبه در همایش تابستانه جامعه اساتید حوزه‌های علمیه فارس در شیراز، حضور طلاب در مساجد را نوعی جهاد دانست و افزود: حوزه‌های علمیه تربیت نیروهایی که بتوانند پاسخگوی مباحث و شبهات به‌ویژه شبهات نسل جوان باشند را در دستور کار خود قرار دهند.

او اظهار کرد: تبیین صحیح مواردی همچون ازدواج، کسب درآمد حلال، فرزند آوری، استحکام خانواده و سایر مسائل اجتماعی از وظایف طلاب جوان، خوش‌سلیقه و خوش‌فکر حوزه‌های علمیه است.

وی با اشاره بر اهمیت اقامه نماز ادامه داد: تلاش خود را برای اقامه فریضه نماز در دستگاه‌های اجرایی و نهادهای دولتی به کار گرفته‌ایم و در مقابل نیز توقع داریم طلبه‌های حوزوی بدون چشم داشت به موارد دنیوی، مساجد را خالی نگذارند چرا که مسجد بدون امام‌جماعت فاقد ظرفیت و پتانسیل ذاتی خود است.

استاندار فارس، وقف را بهترین منبع مالی برای پشتوانه مسائل دینی و عقیدتی دانست و گفت: بسیاری از مشکلات موجود مساجد و حوزه‌ها با استفاده صحیح از موقوفات رفع و یا تسهیل می‌شود.

ایمانیه با اشاره به قانون مولدسازی اموال و املاک سازمان‌ها افزود: مدیریت حوزه‌های علمیه لیست املاک و دفاتر این مجموعه را جمع‌بندی کند تا همانند قانون مولدسازی، با تجمیع و تغییر کاربری و ایجاد ارزش‌افزوده برای آنها، بخشی از مشکلات سخت‌افزاری حوزه‌های علمیه مرتفع شود.

وی ادامه داد: شرایط تحصیل هم‌زمان علوم حوزوی و علوم دانشگاهی با انعقاد تفاهم‌نامه با برخی دانشگاه‌ها فراهم شود و با انعقاد این تفاهم‌نامه‌ها مشکلات پیشروی این افراد تسهیل و شرایط تحصیل هم‌زمان آنها فراهم خواهد شد.

کد مطلب 5891137

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