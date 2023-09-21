به گزارش خبرگزاری مهر، محمدهادی ایمانیه روز پنجشنبه در همایش تابستانه جامعه اساتید حوزههای علمیه فارس در شیراز، حضور طلاب در مساجد را نوعی جهاد دانست و افزود: حوزههای علمیه تربیت نیروهایی که بتوانند پاسخگوی مباحث و شبهات بهویژه شبهات نسل جوان باشند را در دستور کار خود قرار دهند.
او اظهار کرد: تبیین صحیح مواردی همچون ازدواج، کسب درآمد حلال، فرزند آوری، استحکام خانواده و سایر مسائل اجتماعی از وظایف طلاب جوان، خوشسلیقه و خوشفکر حوزههای علمیه است.
وی با اشاره بر اهمیت اقامه نماز ادامه داد: تلاش خود را برای اقامه فریضه نماز در دستگاههای اجرایی و نهادهای دولتی به کار گرفتهایم و در مقابل نیز توقع داریم طلبههای حوزوی بدون چشم داشت به موارد دنیوی، مساجد را خالی نگذارند چرا که مسجد بدون امامجماعت فاقد ظرفیت و پتانسیل ذاتی خود است.
استاندار فارس، وقف را بهترین منبع مالی برای پشتوانه مسائل دینی و عقیدتی دانست و گفت: بسیاری از مشکلات موجود مساجد و حوزهها با استفاده صحیح از موقوفات رفع و یا تسهیل میشود.
ایمانیه با اشاره به قانون مولدسازی اموال و املاک سازمانها افزود: مدیریت حوزههای علمیه لیست املاک و دفاتر این مجموعه را جمعبندی کند تا همانند قانون مولدسازی، با تجمیع و تغییر کاربری و ایجاد ارزشافزوده برای آنها، بخشی از مشکلات سختافزاری حوزههای علمیه مرتفع شود.
وی ادامه داد: شرایط تحصیل همزمان علوم حوزوی و علوم دانشگاهی با انعقاد تفاهمنامه با برخی دانشگاهها فراهم شود و با انعقاد این تفاهمنامهها مشکلات پیشروی این افراد تسهیل و شرایط تحصیل همزمان آنها فراهم خواهد شد.
نظر شما