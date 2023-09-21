به گزارش خبرنگار مهر، قائم عبداللهی ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهارکرد: هر سال در آستانه ماه مهر، جشن عاطفهها در سه مرحله برگزار میشود.
وی ادامه داد: در مرحله اول پایگاههای میادین اصلی شهرها، مرحله دوم در مصلیهای نماز جمعه و مرحله سوم هم در مدارس استان انجام میشود.
قائم مقام کمیته امداد خراسان جنوبی با اشاره به اینکه امروز در هر شهرستان حداقل یک پایگاه مردمی در میدانهای اصلی شهر برپا میشود، افزود: فردا در تمامی مصلاهای نماز جمعه استان و همچنین در هشتم مهرماه نیز پایگاههای جمع آوری کمکهای مردمی در مدارس برپا میشود.
عبداللهی اضافه کرد: علاوه بر این ۱۵۱ مرکز نیکوکاری هم به صورت مردمی کمکهای نیکوکاران را جمع آوری و در مجموع یک هزار و ۴۳ پایگاه برای جمعآوری کمکهای مردمی در استان برپا خواهد شد.
وی افزود: مردم خیر و نیکوکار استان سال گذشته در قالب جشن عاطفهها ۵ میلیارد و ۷۵۴ میلیون تومان کمکهای نقدی و غیرنقدی خود را به نیازمندان اهدا کردند.
قائم مقام کمیته امداد خراسان جنوبی با اشاره به وجود ۱۸ هزار و ۷۲۰ نفر دانشآموز نیازمند و مستعد تحت حمایت کمیته امداد خراسانجنوبی خاطرنشان کرد: مردم نوعدوست استان و نیز خیران میتوانند از طریق شمارهگیری #۱*۰۵۶*۸۸۷۷* و یا واریز کمکهای نقدی خود در تامین مایحتاج تحصیلی دانشآموزان نیازمند تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی (ره) مشارکت کنند.
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