به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی ظهر پنجشنبه در جلسه ستاد مناسب سازی استان البرز که در سالن شهدای دولت استانداری برگزار شد، ضمن تبریک اعیاد ربیع الاول، هفته وحدت، هفته دفاع مقدس و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، افزود: مناسب سازی از جمله موضوعات مهمی است که باید برای تمامی اقشار جامعه لحاظ شود ولی در این میان جامعه توان خواهان در اولویت قرار دارند.

وی ادامه داد: ما در کشوری مسلمان با مردمانی سرشار از عطوفت و نوع دوستی زندگی می‌کنیم از این مسئولان چنین نظامی با اراده و باور قلبی برای آسایش و رفاه مردم برنامه ریزی می‌کنند.

عبداللهی گفت: باید فارغ از جلسات تکلیفی با جلب مشارکت‌های اجتماعی، ظرفیت‌های مدیریت شهری و توان اجرایی به دنبال مناسب سازی معابر باشیم چراکه حتی در برخی موارد شرایط برای تردد افراد عادی جامعه نیز مهیا نیست.

وی افزود: تمامی معابر باید بر تردد تمامی افراد جامعه از جمله توان خواهان مناسب سازی شود، تکالیف و مسئولیت‌های ما در قبال جامعه و رعایت حقوق شهروندی این گونه ایجاب می‌کند.

استاندار البرز گفت: باید از تجارب کشورهای موفق در مناسب سازی معابر بهره برداری کنیم و برای اجرای آنها اهتمام و جدیت داشته باشیم.

وی افزود: باید معابر را از دید توان خواهان ببینیم و بر این باور باشیم که معلولیت و حوادث از هیچکس دور نیست پس ضرورت دارد چاره اندیشیده شود و برنامه و افقی صحیح مدون کرد.

عبداللهی گفت: باید با راه اندازی پویشی تحت عنوان همراه با توان خواهان، جامعه و بویژه مدیران را در خصوص مناسب سازی معابر حساس کنیم، همچنین ضرورت دارد مدیران بر روی ویلچر قرار گیرند و یا با چشم بسته در شهر تردد کنند تا مشکلات را بهتر درک کنند.

وی افزود: تمامی قوانین و مقررات در خصوص حقوق توان خواهان در جامعه بار دیگر به شهرداری‌ها و دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شود.

استاندار البرز با بیان اینکه باید به جای توان خواهان مطالبه گر باشیم، آموزش به شهرداری‌ها و دستگاه‌های مربوطه در خصوص قوانین و مناسب سازی معابر را مورد تاکید قرار داد و گفت: عدم رعایت قوانین و اجرای وظایف، ترک فعل و تخلف محسوب می‌شود.

وی همچنین از مدیران استان خواست تا نسبت به مناسب سازی اماکن ورزشی و ساختمان‌های اداری استان اقدام کنند.