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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۳:۵۹

رزمایش بزرگ فرهنگی رهروان شهدا در ایلام آغاز شد

رزمایش بزرگ فرهنگی رهروان شهدا در ایلام آغاز شد

ایلام-رزمایش بزرگ فرهنگی رهروان شهدا با حضور امام جمعه و معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه همزمان با ایام ربیع و فرا رسیدن هفته دفاع مقدس و در قالب رزمایش فرهنگی رهروان شهدا همزمان با سراسر کشور، حجت‌الاسلام والمسلمین کریمی‌تبار نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه ایلام، محمد سبحان حسنی، معاون سیاسی امنیتی استانداری ایلام، فرمانده سپاه امیرالمومنین (ع) استان ایلام، مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران و جمعی دیگر از مسئولان با خانواده شهیدان ایوب و علی شیروانیان در ایلام دیدار کردند.

لازم به ذکر است شهیدان شیروانیان از شهدای بسیجی و دانشجویی استان ایلام که در سال ۱۳۶۶ در عملیات والفجر ۱۰ به درجه رفیع شهادت نائل آمدند.

گفتنی است، همزمان با فرا رسیدن چهل و سومین سالگرد هفته دفاع مقدس، رزمایش بزرگ فرهنگی رهروان شهدا به منظور دیدار با ۱۲۰۰ خانوادۀ معظم شهید و ایثارگر همزمان با هفته دفاع مقدس در سراسر استان انجام خواهد شد.

کد مطلب 5891158

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