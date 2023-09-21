خسارت ۱۰۰ میلیارد تومانی سیل به تالش

فرامرز مرجانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت مناطق سیل زده در تالش، اظهار کرد: با کمک نیروهای امدادی، مردمی ستاد مدیریت بحران و دستگاههای خدمات رسان وضعیت در مناطق سیل زده تالش به شرایط عادی برگشته است.
وی از برآورد اولیه بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان خسارت به مناطق سیل زده تالش خبر داد و افزود: برآورد خسارتها به مناطق سیل زده تالش به جمع بندی نهایی رسیده اما پیش بینی میشود با توجه به تخریب ابنیه ها، باغات کشاورزی و دیگر زیرساختها، خسارتها به بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان برسد.
سرپرست فرمانداری تالش با بیان اینکه بیشتر خسارتها در حوزه کشاورزی و ابنیه ها تحمیل شده است، گفت: سیل به باغات کیوی، محصولات کشاورزی و ابنیه ها و راههای تالش خسارت جدی وارد کرده است.
مرجانی از آب گرفتگی ۱۶ منزل مسکونی در تالش خبر داد و اضافه کرد: با تلاش نیروهای هلال احمر و کمکهای مردمی، آب این منازل کامل تخلیه شد.
وی با اشاره به جمع بندی نهایی خسارتها از سوی دستگاههای مربوطه، افزود: هر دستگاهی خسارتهای مربوط به حوزه خود را در مناطق سیل زده تالش ارزیابی میکند که به محض نهایی شدن ارزیابیها به اطلاع مردم رسانده میشود.
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