به گزارش خبرگزاری مهر گ جتالاسلام مختار کرمی روز پنج شنبه در آئین عمومی غبارروبی صحن امامزاده سید ابراهیم (ع) زنجان، اظهار کرد: آنچیزی که موجب شده همه ما امروز در کنار یکدیگر جمع شویم، نباید هیچگاه عشق و علاقه به اهلبیت (ع) را دست کم بگیریم.
وی افزود: باید قدر این ماه عزیزی که در آن قرار داریم را بدانیم، این ماه پر از خیر و برکت است، در مناطق اهل سنت نیز از اول ماه ربیعالاول تا پایان آن در همه مساجد و تکایا مراسم مختلف، جشن و مولودیخوانی برگزار شده و از این فرصت استفاده میکنند.
این مسئول تصریح کرد: مناسبتها و مراسم که به برکت اهلبیت (ع) برگزار میشود پر از خیر و برکت بوده و تعلیم و تربیت در این مناسبتها رخ میدهد پس باید قدر این ایام و مناسبتها را بدانیم.
حجتالاسلام کرمی با بیان اینکه امروز دور هم جمع شدهایم تا به آستانه امامزاده سید ابراهیم (ع) عرض ارادت کنیم، ادامه داد: عشق به اهلبیت (ع) موجب میشود تا مومنان از هرگونه ذلالت و گمراهی دور باشند، اگر سیره و روش اهلبیت (ع) در زندگیها جاری شود جایی برای افراد شیطانی باقی نخواهد ماند به شرط اینکه آموزههای دینی و سیره پیامبر اکرم (ص) به رفتار تبدیل شود.
مدیرکل اوقافوامور خیریه استان زنجان خاطرنشان کرد: نباید تنها به حضور در جلسات عادت کنیم، اینکه در این همه مناسبت نورانی فقط در مجالس شرکت کنیم کافی نیست زیرا اگر سیره اهلبیت (ع) و بزرگان در زندگی ما به رفتار تبدیل نشود حتما باید در زندگی خود تجدیدنظر کنیم و باید در همه ابعاد زندگی از سیره اهلبیت (ع) بهرهمند شویم.
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