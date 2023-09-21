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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۵۳

وزیر راه و شهرسازی:

۵۰۰ هزار قطعه زمین روستایی واگذار می شود/ توسعه خطوط کریدوری

۵۰۰ هزار قطعه زمین روستایی واگذار می شود/ توسعه خطوط کریدوری

ساری- وزیر راه و شهرسازی واگذاری زمین و الحاق برای طرح های هادی روستایی و ساخت مسکن را از برنامه ها ذکر کرد و گفت: ۵۰۰ هزار قطعه زمین روستایی واگذار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش ظهر پنجشنبه در بیستمین یادواره ۲۲۰ شهید بخش چهاردانگه ساری با حضور استاندار مازندران، نمایندگان مجلس، مسئولان و مردم شهیدپرور بخش چهاردانگه با بیان اینکه خداوند حکم می‌کند که در همه زمان‌ها و مکان‌ها فرصت شهید شدن و شهید بودن را فراهم کند، گفت: طبق فرمایش سردار سلیمانی شرط شهید شدن شهید بودن است.

وی با اشاره به راه‌های اصلی و فرعی بخش چهاردانگه گفت: طی دو سال گذشته ۴۰ کیلومتر از راه‌های روستایی آسفالت شد و ۱۰۰ کیلومتر دیگر نیز نیازمند آسفالت است.

بذرپاش توسعه با کیفیت راه‌های روستایی را از جمله اولویت‌های دولت بیان کرد و گفت: یکی از اصلی‌ترین زیرساخت‌ها راه‌های روستایی است و در استان مازندران تا پایان دولت آسفالت راه‌های خاکی و تبدیل به راه‌های آسفالت و مناسب از برنامه‌هاست.

وزیر راه و شهرسازی واگذاری زمین و الحاق برای طرح‌های روستایی را از دیگر برنامه‌های دولت بیان کرد و گفت: بخش اعظم متقاضیان مسکن ملی می‌توانند در روستا مسکن بسازند و تا پایان سال در کل کشور ۵۰۰ هزار قطعه زمین روستایی واگذار می‌شود و این غیر از زمین‌هایی است که در قالب طرح جوانی جمعیت ارائه می‌شود.

وی با بیان اینکه مرحله دوم واگذاری زمین در قالب طرح جوانی جمعیت واگذار می‌شود، گفت: تاکنون در مجموع ۴۰۰ هزار قطعه زمین در قالب‌های مختلف در کشور واگذار شده است.

وی یکی از سیاست‌های قطعی دولت را فروپاشاندن احتکار زمین در شهرها و روستاها بیان کرد و گفت: محدوده شهرها سال‌های سال افزایش پیدا نکرده است و تا پایان دولت بسیاری از محدوده‌ها و الزامات اصلاح و فرصت برای ساخت محدوده‌های مسکونی در شهرها و روستاها فراهم می‌شود.

وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مازندران سرزمین فرصت‌های طلایی است، ادامه داد: در کنار فرصت‌های توریستی، گردشگری و کشاورزی زیرساخت حمل و نقلی در استان باید تقویت شود و تصمیمات خوبی را با محوریت بندر امیرآباد و بندر کاسپین در حال اتخاذ هستیم.

وی با تاکید و توسعه سرمایه گذاری در بنادر، توسعه اسکله‌ها و تجهیزات و اتصال شبکه ریلی بندر امیرآباد را از برنامه‌ها ذکر کرد و گفت: اتفاقات بزرگی در حوزه حمل و نقل ریلی تقویت کوریدورهای شما جنوب در کشور رخ می‌دهد.

وی تکمیل کریدورهای ریلی و جاده‌ای کشور را از برنامه‌های مهم بیان کرد اگر زیرساخت‌های حمل و نقل توسعه نیابد کشور به توسعه دست نمی‌یابد و باید امکانات زیربنایی را فراهم کرد.

کد مطلب 5891194

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