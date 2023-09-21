۵۰۰ هزار قطعه زمین روستایی واگذار می شود/ توسعه خطوط کریدوری

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد بذرپاش ظهر پنجشنبه در بیستمین یادواره ۲۲۰ شهید بخش چهاردانگه ساری با حضور استاندار مازندران، نمایندگان مجلس، مسئولان و مردم شهیدپرور بخش چهاردانگه با بیان اینکه خداوند حکم میکند که در همه زمانها و مکانها فرصت شهید شدن و شهید بودن را فراهم کند، گفت: طبق فرمایش سردار سلیمانی شرط شهید شدن شهید بودن است.
وی با اشاره به راههای اصلی و فرعی بخش چهاردانگه گفت: طی دو سال گذشته ۴۰ کیلومتر از راههای روستایی آسفالت شد و ۱۰۰ کیلومتر دیگر نیز نیازمند آسفالت است.
بذرپاش توسعه با کیفیت راههای روستایی را از جمله اولویتهای دولت بیان کرد و گفت: یکی از اصلیترین زیرساختها راههای روستایی است و در استان مازندران تا پایان دولت آسفالت راههای خاکی و تبدیل به راههای آسفالت و مناسب از برنامههاست.
وزیر راه و شهرسازی واگذاری زمین و الحاق برای طرحهای روستایی را از دیگر برنامههای دولت بیان کرد و گفت: بخش اعظم متقاضیان مسکن ملی میتوانند در روستا مسکن بسازند و تا پایان سال در کل کشور ۵۰۰ هزار قطعه زمین روستایی واگذار میشود و این غیر از زمینهایی است که در قالب طرح جوانی جمعیت ارائه میشود.
وی با بیان اینکه مرحله دوم واگذاری زمین در قالب طرح جوانی جمعیت واگذار میشود، گفت: تاکنون در مجموع ۴۰۰ هزار قطعه زمین در قالبهای مختلف در کشور واگذار شده است.
وی یکی از سیاستهای قطعی دولت را فروپاشاندن احتکار زمین در شهرها و روستاها بیان کرد و گفت: محدوده شهرها سالهای سال افزایش پیدا نکرده است و تا پایان دولت بسیاری از محدودهها و الزامات اصلاح و فرصت برای ساخت محدودههای مسکونی در شهرها و روستاها فراهم میشود.
وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه مازندران سرزمین فرصتهای طلایی است، ادامه داد: در کنار فرصتهای توریستی، گردشگری و کشاورزی زیرساخت حمل و نقلی در استان باید تقویت شود و تصمیمات خوبی را با محوریت بندر امیرآباد و بندر کاسپین در حال اتخاذ هستیم.
وی با تاکید و توسعه سرمایه گذاری در بنادر، توسعه اسکلهها و تجهیزات و اتصال شبکه ریلی بندر امیرآباد را از برنامهها ذکر کرد و گفت: اتفاقات بزرگی در حوزه حمل و نقل ریلی تقویت کوریدورهای شما جنوب در کشور رخ میدهد.
وی تکمیل کریدورهای ریلی و جادهای کشور را از برنامههای مهم بیان کرد اگر زیرساختهای حمل و نقل توسعه نیابد کشور به توسعه دست نمییابد و باید امکانات زیربنایی را فراهم کرد.
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