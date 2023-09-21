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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۴:۵۶

رئیس ورزش و جوانان آب‌پخش:

فعالیت‌های هیئت اسب‌سواری در آب‌پخش تقویت می‌شود

فعالیت‌های هیئت اسب‌سواری در آب‌پخش تقویت می‌شود

بوشهر- رئیس اداره ورزش و جوانان آب‌پخش گفت: فعالیت‌های هیئت اسب‌سواری در آب‌پخش تقویت می‌شود.

حمیدرضا بنافی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به فعال شدن هیئت‌های ورزشی در آب‌پخش تلاش‌های گسترده‌ای به منظور برگزاری مسابقات رسمی در این بخش صورت گرفته است.

وی اضافه کرد: نظر به پتانسیل موجود و حضور پرتعداد علاقه‌مندان به رشته مفرح سوارکاری، با هماهنگی‌های هیئت شهرستان، مهدی بحرینی به عنوان رئیس هیئت سوارکاری انتخاب و با حضور رئیس هیئت سوارکاری شهرستان دشتستان و جمعی از ورزشکاران این رشته معارفه شد.

بنافی از رئیس هیئت سوارکاری آب‌پخش خواست در جذب ورزشکار و فعال کردن هر چه بیشتر هیئت تمام توان خود را بگذارد.

رئیس اداره ورزش و جوانان آب‌پخش بیان کرد: در این راستا اداره ورزش و مسئولان بخش نیز به صورت ویژه حمایت خود را اعلام داشته تا در نیمه دوم سال شاهد اجرای برنامه‌های متنوع در این بخش باشیم.

در این برنامه مهدی بحرینی به عنوان رئیس هیئت سوارکاری آب پخش انتخاب شد.

کد مطلب 5891198

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