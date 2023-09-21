دستبند پلیس آذربایجان شرقی بر دستان هشت اوباش

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی محمدی روز پنجشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در پی کسب اخباری مبنی بر قدرت نمایی، عربده کشی و ایجاد مزاحمت به شهروندان و نوامیس مردم توسط تعدادی اراذل و اوباش در شهرستان تبریز، موضوع به طور ویژه در دستور کار مأموران پلیس امنیت عمومی استان قرار گرفت.

این مقام ارشد انتظامی افزود: با انجام اقدامات فنی و پلیسی، مشخص شد این افراد پس از اقدامات هنجارشکنانه خود از ترس دستگیری و برخورد قانونی به استان‌های شمالی کشور متواری شده‌اند.

وی افزود: مأموران با اشراف اطلاعاتی این اراذل و اوباش را تحت رصد پلیسی قرار داده و تعداد هشت نفر از آنان را که شامل چهار مرد و چهار زن بودند هنگام مراجعت با همکاری مأموران فرماندهی انتظامی شهرستان بستان آباد در یکی از استان‌های همجوار دستگیر و به پلیس امنیت عمومی استان منتقل کردند.

وی گفت: از این متهمان تعداد هفت قبضه سلاح سرد کشف و تعداد دو دستگاه خودرو آنان نیز توقیف شد.

سردارمحمدی همچنین با تاکید بر اینکه امنیت مردم خط قرمز پلیس است، به افراد هنجار شکن و اراذل و اوباش هشدار داد: این افراد جای برای عرض اندام در سطح استان ندارند چون که اگر بخواهند با قدرت پوشالی اقدام به عربده کشی و قدرت نمایی کنند با برخورد قانونی فرزندان مردم در فراجا مواجه خواهند شد.