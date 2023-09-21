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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۴۰

فرمانده انتظامی گلستان:

۴ قاچاقچی در گلستان دستگیر شدند/ کشف ۲۱۰ کیلو شیشه

۴ قاچاقچی در گلستان دستگیر شدند/ کشف ۲۱۰ کیلو شیشه

گرگان- فرمانده انتظامی گلستان از کشف ۲۱۰ کیلو مواد مخدر شیشه و دستگیری ۴ قاچاقچی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سعید دادگر اظهار کرد: مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان با اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی ۴ نفر از اعضای باند توزیع مواد مخدر صنعتی شدند.

وی افزود: طی بررسی‌ها مشخص شد متهمان مقادیر زیادی شیشه را از مرزهای شرقی وارد کشور کرده و قصد جا به جایی آن به داخل استان را دارند.

فرمانده انتظامی گلستان گفت: با هوشیاری مأموران، خودروهای متهمان در یکی از ورودی‌های استان شناسایی و طی یک عملیات موفقیت آمیز هر دو خودرو متوقف شدند.

دادگر تصریح کرد: در بازرسی از خودروها ۲۱۰ کیلو شیشه کشف و ۴ قاچاقچی نیز دستگیر شدند.

فرمانده انتظامی گلستان با اشاره به معرفی متهمان به مراجع قضائی، گفت: پلیس استان با تلاش بی وقفه اجازه جولان دادن به مجرمان و قاچاقچیان نخواهد داد و با اینگونه افراد برابر قانون مقابله می‌کند.

کد مطلب 5891201

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