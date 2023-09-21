اهدای ۱۰ هزار و ۴۰۰ بسته لوازم التحریر به دانش آموزان مازندرانی

سردار سیاوش مسلمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهدای لوازم التحریر ایرانی - اسلامی به نیت ۱۰ هزار و ۴۰۰ شهید والامقام استان اظهار داشت: بسیج سازندگی را از جمله نهادهای پیشگام در حوزه محرومیت زدایی ذکر کرد و و خوشبختانه نهادهایی نظیر کمیته امداد امام خمینی نیز همکاری خوبی داشته است.

وی از تلاش‌های کمیته امداد، اداره کل آموزش و پرورش، فرمانداری‌ها و خیرین تقدیر و تشکر کرد و گفت: این مراسم به صورت نمادین با حضور مسئولان در حال برگزاری است و همزمان در سراسر استان نیز بسته‌های لوازم التحریر بین دانش آموزان نیازمند قرار می‌گیرد.

مازندران ۵۳۰ هزار دانش آموز دارد.