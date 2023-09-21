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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۵:۲۱

مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر:

بندر شهید حقانی صبح جمعه تعطیل می‌شود

بندر شهید حقانی صبح جمعه تعطیل می‌شود

بندرعباس - مدیر بنادر و دریانوردی شهید باهنر از تعطیلی موقت بندر شهید حقانی در روز ۳۱ شهریور به دلیل برگزاری رزمایش دریایی نیروهای مسلح خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی عصر پنجشنبه با اشاره به برگزاری رزمایش دریایی نیروهای مسلح در روز ۳۱ شهریورماه افزود: ارائه خدمات به مسافران و گردشگران در پایانه مسافری دریایی بندر شهید حقانی با چند ساعت وقفه انجام خواهد شد.

این مقام مسئول گفت: از ساعت ۶:۳۰ صبح روز جمعه ۳۱ شهریور ماه تا پایان رزمایش، رفت و آمد در مسیرهای دریایی از مبدا بندر شهید حقانی به جزایر قشم و هرمز با وقفه چند ساعته انجام خواهد شد.

وی افزود: مسافران و گردشگران از تردد در این ساعات و نیز مسیرهای غیرمجاز و ناایمن خودداری کنند.

محمدحسینی تختی گفت: شهروندان برای اطلاع از وضعیت تردد شناورهای مسافری می تواند با شماره ۰۷۶۳۱۱۱ تماس بگیرند.

کد مطلب 5891213

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