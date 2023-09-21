به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا محمدحسینی تختی عصر پنجشنبه با اشاره به برگزاری رزمایش دریایی نیروهای مسلح در روز ۳۱ شهریورماه افزود: ارائه خدمات به مسافران و گردشگران در پایانه مسافری دریایی بندر شهید حقانی با چند ساعت وقفه انجام خواهد شد.

این مقام مسئول گفت: از ساعت ۶:۳۰ صبح روز جمعه ۳۱ شهریور ماه تا پایان رزمایش، رفت و آمد در مسیرهای دریایی از مبدا بندر شهید حقانی به جزایر قشم و هرمز با وقفه چند ساعته انجام خواهد شد.

وی افزود: مسافران و گردشگران از تردد در این ساعات و نیز مسیرهای غیرمجاز و ناایمن خودداری کنند.

محمدحسینی تختی گفت: شهروندان برای اطلاع از وضعیت تردد شناورهای مسافری می تواند با شماره ۰۷۶۳۱۱۱ تماس بگیرند.