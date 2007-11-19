آمریکا درعراق و افغانستان گرفتار است/مردم ما مخالف حمله به ایران هستند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس،"کالین پاول" که دیشب به دعوت بانک ملی کویت در جمع بانکداران، تجار و دیپلماتهای کویت درباره وضعیت اقتصادی و بحرانهای خاورمیانه سخن می گفت، اظهار داشت : اقدام نظامی علیه ایران از هیچ حمایتی در بین مردم آمریکا برخوردار نیست و در سطح گسترده محکوم خواهد شد.

وی افزود: ارتش آمریکا به اندازه کافی در عراق و افغانستان گرفتار است که نمی تواند درگیر جنگ دیگری شود.

وزیرامورخارجه سابق آمریکا با اشاره به اینکه ایران تا داشتن چیزی شبیه سلاح اتمی راه درازی در پیش دارد، در اظهاراتی فرافکنانه ادعا کرد: ایرانی ها نیازهایی دارند، آنها جهانی نشده اند و به جامعه اقتصادی بین المللی وارد نشده اند؛ آنها با 40 درصد بیکاری روبرو هستند.

پاول در حالی از سلاح اتمی سخن می گوید که پنجشنبه 24 آبان، "محمد البرادعی"، مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی در جدیدترین گزارش خود به صراحت تایید کرد برنامه هسته ای ایران صلح آمیز است و هیچ انحرافی به سمت اهداف نظامی ندارد. البرادعی همچنین تصریح کرده است که اطلاعات ارائه شده از سوی ایران درباره برنامه هسته ای اش کاملاً مطابق با یافته های بازرسان آژانس است.