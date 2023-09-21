رزمایش مهر تحصیلی اوقاف و امور خیریه تربت حیدریه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جعفر نوائیان ظهر پنجشنبه در حاشیه مراسم اظهار کرد: در آستانه سال تحصیلی جدید و با هدف حمایت از دانش آموزان بی بضاعت و کم بضاعت، رزمایش اهدا بسته‌های مهر تحصیلی اداره اوقاف و امور خیریه تربت حیدریه در بقعه متبرکه بی بی حسنیه برگزار شد.

رئیس اداره اوقاف و امور خیریه تربت‌حیدریه گفت: در این مراسم ۳۰۸ بسته لوازم تحصیلی هر یک به ارزش ۵ میلیون ریال برای توزیع در بین دانش آموزان نیازمند شهرهای تربت حیدریه، زاوه و مه ولات ارسال شد.

وی تصریح کرد: بسته‌ها شامل؛ کیف، دفتر و نوشت افزار است که در راستای اجرای نیات واقفین به دانش آموزان بی بضاعت و کم بضاعت اختصاص یافته است.

نوائیان گفت: از این تعداد ۲۰۰ بسته در اختیار آموزش و پرورش قرار گرفت و ۱۰۸ بسته دیگر توسط هیئت امنا بقاع متبرکه و اداره اوقاف در بین دانش آموزان بی بضاعت و کم بضاعت شناسایی شده توزیع خواهد شد.