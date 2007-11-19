اغلب مردم طرز صحیح مسواک زدن را نمی دانند

دکتر مسعود خدادوست، در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: وضعیت تغذیه کودکان در جوامع امروزی با گذشته خیلی تفاوت کرده است. به طوری که این مسئله سبب گردیده خیلی از کودکان دیگر دندان عقل نداشته باشند، چون نیازی به جویدن خوراکی ها ندارند.

وی علت بروز چنین مسئله ای را مصرف عصاره میوه ها و آب میوه ها دانست و گفت: عدم استفاده از لبنیات، شیر و مواد کلسیم دار نیز بر شدت این وضعیت افزوده است.

این دندانپزشک با اشاره به تبلیغ برخی خوراکی های مضر برای سلامت دندانها، افزود: پفک نمونه ای از خوراکی های حاوی مواد قندی است که در هیچ کجای دنیا تبلیغ نمی شود، چون مواد قندی آن با چسبندگی بر روی دندانها باعث پوسیدگی می شود.

رئیس مرکز دندانپزشکی امام علی (ع)، همچنین از نحوه نادرست مسواک زدن اغلب مردم به عنوان یکی از علل افزایش پوسیدگی و خرابی دندانها یاد کرد و گفت: این یک واقعیت است که خیلی از افراد، طرز صحیح مسواک زدن را نمی دانند.

وی ساییدگی لثه ها و بروز افسردگی را، از پیامدهای مسواک زدن های نادرست خواند و افزود: وقتی فرد در یک دوره طولانی مسواک می زند اما دندانهای او همچنان خراب است، در نتیجه از مسواک زدن دلسرد می شود و آن را کنار می گذارد.

خدادوست، استفاده از قرص های آشکار کننده را برای مشاهده نقاطی از دندانها که خوب مسواک نشده اند، توصیه کرد و گفت: با استفاده از این قرص ها، قسمت هایی از دندانها که مسواک نشده اند به رنگ قرمز دیده شده و در نتیجه می توان آن قسمت ها را مجدد مسواک زد.