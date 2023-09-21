به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ مجید صالح‌پور بیان داشت: به مناسبت برگزاری رژه بزرگ نیروهای مسلح در روز جمعه ۳۱ شهریورماه آغاز هفته دفاع مقدس، محدودیت‌های ترافیکی تردد و پارک در بلوار ساحلی بندرعباس از محدوده خور شیلات تا روبروی مجتمع نیلی و همچنین تمامی معابر منتهی به بلوار ساحلی در محدوده یادشده و مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم اعمال می‌شود.

وی عنوان کرد: رانندگان در این مدت از پارک خودرو در بلوار ساحلی از محدوده خور شیلات تا نیم دایره در مسیر رفت و برگشت خودداری کنند و در صورت پارک خودرو در این مسیر به ناچار به پارکینگ منتقل خواهد شد.

رئیس پلیس راهور هرمزگان با اشاره به اینکه مسیرهای جایگزین شامل بلوار امام خمینی، بلوار امام حسین (ع) و بلوار شهید رجایی پیش بینی و اعلام می‌شود، اظهار کرد: از تمامی رانندگان خواستاری با رعایت محدودیت‌های ترافیکی اعلامی با پلیس همکاری لازم را کرده و تا حد امکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند.