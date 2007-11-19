دومین جشنواره بین المللی شعر رضوی در ارومیه برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این جشنواره 54 شاعر از داخل کشور و10 شاعر خارجی از کشورهای همسایه ترکی زبان ایران 250 اثرشعر خود را در توصیف ابعاد مختلف زندگی امام رضا(ع) در مدت دو روز برپایی جشنواره ارائه خواهند کرد.

در دومین جشنواره شعر رضوی ۲۱۰‬اثراز شاعران داخلی و ‪ ۴۰‬اثر از شاعران خارجی برای شرکت در این دوره به دبیرخانه ارسال شده بود که توسط هیئت داوران برای شرکت در این جشنوراه انتخاب شدند.

در خاتمه این جشنواره چهار اثر برتر خارجی و هشت اثر برتر داخلی از شاعران توسط هیئت داوران شایسته کسب جوایز معرفی خواهند شد.

درآیین گشایش جشنواره متن پیام وزیر فرهنگ وارشاد اسلامی توسط دبیر جشنواره قرائت شد.

در بخشی از این بیانیه آمده است: بی‌شک در عصر حاضر که دوران هجمه فرهنگی و رسانه‌ای نااهلان برای نفوذ و سلطه بر جهان است وهمه توان مستکبران برای هضم و استحاله فرهنگ غنی اسلامی به کار گرفته شده است، معرفت و شناخت عمیق سیره اهل بیت (ع) و هشتمین خورشید آسمان ولایت و کسب درسهای عملی زندگی از آن انسان برگزیده خداوند، مستمسکی برای دفع این شبیخون فرهنگی است و بدون تردید ابزار فرهنگ و هنر مناسبترین وسیله نیل به این هدف متعالی است.

وزیر فرهنگ وارشاد در ادامه پنجمین جشنواره فرهنگی و هنری امام رضا را تلاش مقدسی در ایام گرامیداشت میلاد مسعود آن امام اهمام عنوان کرده واضافه کرده است: امروز برپایی این جشنواره ها در سراسر ایران شور و شادمانی توام با معرفت رضوی طنین انداز کرده است.

همچنین در حاشیه دومین جشنواره بین‌المللی شعر رضوی آثار هنری عکاسان برای علاقمندان به خاندان اهل البیت علیه‌السلام به نمایش گذاشته شده است.

در این جشنواره علاوه بر شاعران داخلی، شاعرانی از کشورهای ترکیه، جمهوری آذربایجان و جمهوری خودمختار نخجوان نیز حضور دارند.

این جشنواره با قرائت برخی از اشعار توسط شاعران خارجی و داخلی ادامه دارد وعصر امروز با معرفی آثار برتر در محل مجتمع فرهنگی هنری ارومیه به کار خود پایان خواهد داد.