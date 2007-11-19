مشهد پایتخت IT کشور خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمد جواد محمدی زاده صبح امروز در مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی دفترهای خدمات جهانگردی خراسان در محل اتاق بازرگانی وصنایع و معادن خراسان رضوی از احداث شهرک بزرگ IT به کمک این دفتر خبرداد.

استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: گردشگری باید ظرفیت اول استان باشد یعنی با ایجاد شهرک IT در حوزه سخت افزاری و نرم افزاری این مهم از حوزه های دیگر توسعه پیشی گیرد.

وی با تاکید بر بالارفتن این ظرفیت با یک تجانس قابل قبول افزود: آن چیز که قابل ادعاست این است که این بخش تا حدی عقب مانده و در این راستا دولت می تواند در زیر ساختها اهتمام ورزد.

محمد زاده در ادامه بیان کرد: کسانی که می توانند این بخش را نجات دهند فعالان آژانس ها و مجموعه های دفاتر خدماتی هستند که در واقع پیشانی و خط اول این هدف بزرگ هستند.

وی اذعان داشت: وظیفه استانداری و دولت کنونی این است که این زیر ساختها را اصلاح کنند از جمله اینکه به توسعه بزرگراه ها و بالابردن ظرفیت ها در کلیه حوزه های حمل و نقل بپردازند.

محمدی زاده با اشاره به این اصل مدیریت که مرکز ارائه خدمات کشوری نباید حتما مرکز حکومت باشد اظهار امیدواری کرد که در آینده پروازهای داخلی و خارجی با محوریت مشهد در کشور صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: فرودگاه مشهد نسبت به سال گذشته 40 درصد افزایش خدمات داشته است و این در حالی است که میانگین این اصل در کل فرودگاههای کشور 12 تا 13 درصد می باشد.

محمدی زاده در ادامه از مدیران دفاتر خدماتی در خواست کرد که خود را با شاخص های کلی که به ازای هر گردشگر 2 تا 6 نفرسرویس رسان می طلبد هماهنگ سازند.

وی در خاتمه افزود: توازن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی در دولت نهم توازن قابل ملاحظه ای است که با توجه به مستندات و آمار و ارقام من این موضوع را یک جهش تلقی می کنم نه یک روند رشد.