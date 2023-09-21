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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۶:۱۱

استاندار تهران:

فرماندار ملارد برای تامین آب باغ های پسته اخترآباد پای کار بیاید

فرماندار ملارد برای تامین آب باغ های پسته اخترآباد پای کار بیاید

ملارد- استاندار تهران بر ضرورت فراهم آوری زیرساخت‌ لازم برای برندسازی جهانی پسته اخترآباد تاکید کرد و گفت: فرماندار ملارد برای تامین آب باغ های پسته اختر آباد مسئولان را پای کار بیاورد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری ظهر پنج شنبه در دومین جشنواره برداشت پسته بخش صفادشت اظهار داشت: جشنواره پسته محصول تلاش و اراده کسانی است که برای امر تولید و اشتغال زحمات زیادی را متقبل شدند و با همت بالا و هدفمند دل در گرو تولید دارند.

وی افزود: نکته مهم اقداماتی است که امروز اخترآباد مورد توجه قرار گرفته که غیر از همت بلند، اراده قوی، مقاومت و صبر امکان پذیر نبود که شما علی رغم کمبودها چنین محصولی خلق کردید.

استاندار تهران بیان کرد: وقتی زمینه‌ای برای توسعه کار فراهم می‌شود، بنده به عنوان خدمتگزار کوچک بر خود تکلیف می دانم که خدمت شما برسم.

فخاری سپس گفت: آنچه برای آینده اخترآباد باید مدنظر قرار دهیم یک برند جهانی است که باید زیرساخت‌ها آماده شود؛ در این راستا ارائه محصول بهتر و فاقد هرگونه آلایندگی و منطبق بر استانداردهای لازم ضروری است تا وارد فضای رقابتی شود.

وی با بیان اینکه طی بازدید به باغداران قول دادیم، تاکید کرد: تأمین آب به عنوان اساسی‌ترین محور، مدنظر باغداران است و اگر اخترآباد به لحاظ جغرافیا، آفتاب، ترکیب خاک و اراده کشاورزان می‌تواند به موقعیت راهبردی کاشت پسته تبدیل شود، فرماندار باید مسئولان مربوطه را پای کار بیاورد.

استاندار تهران ادامه داد: برای تأمین آب چه از قنوات چه پساب تصفیه شده فکر کنید، همچنین برای مدیریت بر منابع آب شیوه آبیاری باید تغییر و به سمت قطره‌ای برود و در این زمینه برای تأمین تسهیلات لازم برای باغداران از جمله تسهیلات تبصره ۱۶ اقدام شود.

کد مطلب 5891260

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