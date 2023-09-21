فرماندار ملارد برای تامین آب باغ های پسته اخترآباد پای کار بیاید

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا فخاری ظهر پنج شنبه در دومین جشنواره برداشت پسته بخش صفادشت اظهار داشت: جشنواره پسته محصول تلاش و اراده کسانی است که برای امر تولید و اشتغال زحمات زیادی را متقبل شدند و با همت بالا و هدفمند دل در گرو تولید دارند.
وی افزود: نکته مهم اقداماتی است که امروز اخترآباد مورد توجه قرار گرفته که غیر از همت بلند، اراده قوی، مقاومت و صبر امکان پذیر نبود که شما علی رغم کمبودها چنین محصولی خلق کردید.
استاندار تهران بیان کرد: وقتی زمینهای برای توسعه کار فراهم میشود، بنده به عنوان خدمتگزار کوچک بر خود تکلیف می دانم که خدمت شما برسم.
فخاری سپس گفت: آنچه برای آینده اخترآباد باید مدنظر قرار دهیم یک برند جهانی است که باید زیرساختها آماده شود؛ در این راستا ارائه محصول بهتر و فاقد هرگونه آلایندگی و منطبق بر استانداردهای لازم ضروری است تا وارد فضای رقابتی شود.
وی با بیان اینکه طی بازدید به باغداران قول دادیم، تاکید کرد: تأمین آب به عنوان اساسیترین محور، مدنظر باغداران است و اگر اخترآباد به لحاظ جغرافیا، آفتاب، ترکیب خاک و اراده کشاورزان میتواند به موقعیت راهبردی کاشت پسته تبدیل شود، فرماندار باید مسئولان مربوطه را پای کار بیاورد.
استاندار تهران ادامه داد: برای تأمین آب چه از قنوات چه پساب تصفیه شده فکر کنید، همچنین برای مدیریت بر منابع آب شیوه آبیاری باید تغییر و به سمت قطرهای برود و در این زمینه برای تأمین تسهیلات لازم برای باغداران از جمله تسهیلات تبصره ۱۶ اقدام شود.
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