به گزارش خبرنگار مهر ، کامران دانشجو صبح امروز در اولین همایش آموزشی مسئولان اجرایی انتخابات استان تهران اظهار داشت: در انتخابات گذشته علیرغم تجمیع، انتخاباتی برگزار شد که مایه آبرو برای برگزار کنندگان آن بود و فکر نمی کنم مشکل خاصی در انتخابات مجلس هشتم و میاندوره ای مجلس خبرگان داشته باشیم و ان شاء الله انتخاباتی برگزار خواهیم کرد که در شان مردم تهران باشد.

وی افزود: استانداری تهران برای برگزاری انتخابات رایانه ای هیچ مشکلی ندارد در این راستا آمادگی کامل دارد.

دانشجو با بیان اینکه مردم ما در انتخابات گذشته استفاده از حقوق شهروندی را بهترین نحو تجربه کردند، ادامه داد: هر چقدر به انتخابات نزدیک می شویم عملا انتخابات به اصلی ترین موضوع کشور تبدیل می شود و بقیه مسائل را در حاشیه قرار می دهد و این نشاندهنده اهمیت آن است.

وی با بیان اینکه در سال اتحاد ملی وانسجام اسلامی قاعده کار برای مسئولان اجرایی کشور حرکت در مسیر اتحاد ملی است ، گفت: اگر یک انتخابات سالم با مشارکت حداکثری مردم برگزار کنیم ، مطئمنا یکی از عوامل موثر در اقتدار نظام و ملت را فراهم کرده ایم، ضمن اینکه مسائل شرعی و قانونی نیز باید در آن رعایت شود.

دانشجو با اشاره به شاخصه های یک انتخابات سالم، اولین شاخص را قانونگرایی عنوان کرد و گفت: قانونگرایی یعنی حرکت در محدوده قانون و دراین شاخص، گرایش های سیاسی و سلیقه های شخصی باید کنار گذاشته شود و قانون ملاک عمل باشد.

استاندار تهران رقابت سالم را دومین شاخص یک انتخابات سالم بر شمرد و تصریح کرد: باید قبول داشته باشیم که بدون رقابت در انتخابات عملا نشاط و پویایی در آن وجود نخواهد داشت و اساسا انتخابات معنایی پیدا نمی کند.

دانشجو با بیان اینکه حاکمیت اخلاق سومین شاخص یک انتخابات سالم است ، افزود: ما باید یک جامعه اخلاقی را بنا کنیم اگر اخلاق را از هر فعالیتی بگیریم آن جامعه یک جامعه لاابالی می شود چرا که اگر اخلاق از سیاست گرفته شود فعالیت های سیاسی به فعالی تهای لاابالی تبدیل می شود.

استاندار تهران ، شایعه پراکندگی ، جنگ روانی ، تخریب دیگران ، دروغگویی ، تهمت و افترا و ریختن آبروی افراد را از شاخصه های ضد اخلاق بر شمرد و گفت: تفاوت انتخابات در ایران با انتخابات در سایر کشورها نیز در همین شاخصه های است.

دانشجو، صیانت از آرای مردم را چهارمین شاخصه یک انتخابات سالم عنوان کرد و گفت: برخی فکر می کنند صیانت از آرای مردم وظیفه دستگاه خاص است اما به اعقتاد بنده این صیانت بر عهده همه مسئولان و از جمله مطبوعات است ، قانونگزار نگران این قضیه بوده که در دستگاههای نظارتی زیادی را برای صیانت از آرای مردم پیش بینی کرده است.

به گفته وی مردم ، احزاب و گروهها ، رسانه های جمعی، داوطلبان و هواداران آنها، ناظران انتخابات ، بازرسان ،دستگاه قضایی، مراجع چهار گانه استعلامات و مجریان را از جمله عوامل موثر در برگزاری یک انتخابات سالم هستند.

استاندار تهران با اشاره به اهم بایدهای انتخابات ، رعایت قوانین و مقررات ، رعایت مصالح عمومی و منافع ملی در بحث انتخابات و ترجیح منافع ملی و مصالح عمومی به منافع شخصی ، دعوت به مشارکت حداکثری با جلب اعتماد مردم ، رعایت صداقت و امانت در گزارش ها ، نظارت کاندیداها بر ستادهای انتخاباتی خود برای جلوگیری از تنش در این ستادها ، رعایت اصل بی طرفی از سوی مجریان ، رعایت اصل بی طرفی در رسیدگی به جرایم انتخاباتی از سوی دستگاه قضایی و رعایت عدالت در بررسی صلاحیت ها از سوی هیئت های اجرایی و ناظران انتخابات را از اهم این باید ها عنوان کرد.

دانشجو تاکید کرد: همه باید تلاش کنیم برآیند انتخابات ، افزایش امید مردم به آینده کشور باشد.

وی سپس به نبایدهای انتخابات اشاره کرد و گفت: پرهیز از تخریب چهره و عملکرد نظام ، پرهیز از تخریب شخصیت کاندیداها ، پرهیز از تحریک احساسات قومی و منطقه ای ، پرهیز مسئولان اجرایی از طرفداری یا تخریب کاندیداها ، پرهیز از بی ارزش نشان دادن انتخابات و پرهیز از موضع گیری هایی که مورد بی اعتمادی مردم شود از جمله نبایدهای انتخابات است.

استاندار تهران گفت: اگر در طول مسیر انتخابات گزارشی داده شود که مجریان انتخابات علیه کاندیدا و مصدایق وی و یا به نفع یک کاندیدا رفتار کند به طور قطع با او برخورد می شود، فرمانداران نیز باید با این تخلفات به طور جدی برخورد کند.

دانشجو در پایان خاطرنشان کرد: ما به عنوان مجریان انتخابات در هر کاری که انجام می دهیم باید مد نظرمان باشد که آیا می ارزد آخرت خود را نه تنها به دنیای خود بلکه به دنیای دیگران بفروشیم.