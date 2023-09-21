طرح «امام محله» به خوبی در اهواز اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مهران جامعی بعد از ظهر پنجشنبه در نشست هم اندیشی و تخصصی امامان محله شهرستان اهواز بیان کرد: پس از وقفهای که در طرح «امام محله» در این شهرستان پیش آمد، بعد از هفت ماه برنامهریزی شده تا در مساجد امام محور محلات هم اندیشی بیشتری داشته باشیم.
وی گفت: طرح «امام محله» ۳ - ۴ سال است که در اهواز به اجرا در آمده و مساجد متعددی توانستند با در کنار هم قرار گرفتن در زیر یک چتر فعالیتهای خود را به صورت گسترده و تحت عنوان «محله مسجد محور» در مناطق نقش آفرینی خوبی را به جا گذاشتند.
حجت الاسلام جامعی اظهار کرد: در این نشست امامان محله حضور داشتند و نظرات، انتقادات و پیشنهادات آنها را در خصوص خیلی از فعالیتها شنیده شد و در صدد این هستیم که ضعفها را در مدت کوتاه رفع کنیم و با پیگیریها و پشتیبانیهایی که موظف به آن هستیم، حامی مساجد امامان محله در شهرستان اهواز باشیم.
وی گفت: مقرر شده هر شب به یکی از مساجد اهواز سر بزنیم و مشکلات و ضعفها و خوبیهای مساجد محلات را بهصورت تک تک بشنویم تا بتوانیم گامی را در راستای حمایت از فعالیتهای فرهنگی اجتماعی و جهادی و… برداریم.
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