سردار بهمن ریحانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: رژه موتوری نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران همزمان با آغاز هفته دفاع مقدس در کرمانشاه برگزار می‌شود.

وی افزود: امسال مراسم رژه نیروهای مسلح تنها در مراکز استان‌ها برگزار می‌شود.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم (ص) استان کرمانشاه تصریح کرد: نمایش اقتدار نیروهای مسلح در ۳۱ شهریور ماه رأس ساعت هشت صبح در بزرگراه امام خمینی (ره) شهر کرمانشاه برگزار می‌شود.

ریحانی از برگزاری نمایشگاه دستاوردهای هوا و فضا در کرمانشاه خبر داد و گفت: این نمایشگاه پنج مهر ماه در محل نمایشگاه برگزاری نمایشگاه‌های بین‌المللی واقع در پارک شاهد شهر کرمانشاه برپا و تا ۲۰ مهرماه نیز ادامه دارد.

به گفته وی، زمان بازدید از نمایشگاه دستاوردهای هوا و فضا برای عموم مردم از ساعت ۱۵ الی ۲۰ و برای دانش آموزان و دانشجویان صبح‌ها خواهد بود.