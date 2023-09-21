اجرای ۱۵ برنامه گردشگری در خوزستان

جمال عامری نسب در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: هفته گردشگری هر ساله از پنجم مهرماه آغاز میشود و امسال سعی بر این شده تا برنامههای متنوع و گستردهای در این هفته برگزار شود.
وی افزود: پنجم مهرماه رأس ساعت ۱۶:۳۰ همایش گردشگری در هتل بینالمللی پارس اهواز برگزار میشود؛ کارگاه آموزشی برای مدیران ادارات میراث فرهنگی و سایر ادارات شهر شوشتر با موضوع «توسعه گردشگری چرا و چگونه» در دانشگاه آزاد این شهر برگزار میشود.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان ادامه داد: کارگاه آموزشی «گردشگری دیجیتال» در خانه مستوفی و کارگاه آموزشی با موضوع توانمندسازی مدیران دفاتر در خصوص «تورهای خارجی و ویزا» در اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان برگزار میشود.
عامری نسب عنوان کرد: کارگاه «تولید محتوای برنده در گردشگری» با محوریت استراتژی، حکمرانی و پیادهسازی در سالن فنی و حرفهای خوزستان برگزار میشود. همچنین بازدید از بیمارستانهای دارای بخش IPD از دیگر برنامهها است.
وی بیان کرد: ویژه برنامه خدماتدهی نابینایان به صنعت گردشگری در کافه تاریک از دیگر برنامههای در نظر گرفته شده است. همچنین کارگاه ظرفیتهای گردشگری خوزستان با هدف معرفی آن توسط رسانهها در مجموعه گردشگری «ریتاج» برگزار میشود.
معاون گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خوزستان توضیح داد: تور طبیعت گردی «بازدید و تصویب مسیر دلفینها»، «کارگاه آموزشی دهیاران» با محوریت تسهیلگری جوامع محلی در محل سالن شهر مسجد سلیمان برگزار میشود.
عامری نسب اظهار کرد: «تور گردشگری کودک» در اداره کل میراث خوزستان، کارگاه «گردشگری سلامت» با موضوع تازهترین مفاهیم و قوانین گردشگری سلامت و همچنین گردشگری خوراک، پایان بخش برنامههای اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان خوزستان در هفته گردشگری است.
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