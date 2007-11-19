مذاکره وزارت علوم با احمدی نژاد برای کاهش قیمت پهنای باند

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمد مهدی زاهدی صبح امروز در مراسم افتتاحیه نشست فوق العاده روسای دانشگاهها با بیان این مطلب افزود: روسای دانشگاهها اجازه دهند تا وزارت علوم چانه زنی خود را انجام دهد. اکنون بر روی تخفیف برای پهنای باند دانشگاهها فعالیت می کنیم و دانشگاهها سعی کنند که پهنای باند را 10 مگابایت در نظر بگیرند.

وزیر علوم اضافه کرد: همه دانشگاهها باید در جهت پهنای باند حداکثر ظرف یک ماه آینده اقدام کنند و مدیر کل دفتر وزارتی این موضوع را به شما به عنوان یک مصوبه این نشست فوق العاده ابلاغ خواهند کرد. در هر دانشگاهی که فیبر نوری وجود ندارد باید اعلام کنیم تا وزارت ارتباطات اقدام کند، زیرا وزارت ارتباطات در دولت به طور رسمی اعلام کرده است که همه دانشگاه ها به فیبر نوری متصل شده اند.

وی در خصوص اعتراض برخی دانشگاهها نسبت به افزایش ظرفیت بدون هماهنگی با دانشگاهها گفت: ظرفیتها بر اساس هماهنگی معاون آموزشی دانشگاهها با معاون آموزشی وزارت علوم مشخص می شوند و در برخی موارد دیده شده است که معاونتهای آموزشی دانشگاهها نسبت به ضریب ریزش توجه نمی کنند و بعضا نه تنها ضریب ریزش را برای اعمال به وزارت علوم معرفی می کنند، خودشان نیز یک بار دیگر تاثیر می دهند لذا تعداد دانشجویانی که برای آنها معرفی می شوند به دلیل اشتباه خودشان زیادتر است.

زاهدی خطاب به روسای دانشگاهها تاکید کرد: روسای دانشگاهها باید بر عملکرد معاونین آموزشی خود نظارت کنند زیرا امکان ندارد سازمان سنجش در کم و زیاد شدن ظرفیتها دخل و تصرفی داشته باشد.