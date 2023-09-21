نظام اسلامی فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت را در عالم بسط داد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن چهل و سومین سالگرد هفته دفاع مقدس، رزمایش بزرگ فرهنگی رهروان شهدا توسط سرلشکر حسین سلامی فرمانده کل سپاه و با رمز یا علی بن ابی طالب (ع) آغاز شد.
این رزمایش در راستای اجرای فرمان فرمانده معظم کل قوا حضرت امام خامنهای (مدظلهالعالی) به منظور دیدار فرماندهان، مدیران و آحاد پاسداران با ۱۳۶ هزار خانوادۀ معظم شهدا و جانبازان ۷۰ درصد تحت پوشش سپاه و بسیج به مدت ۱۰ روز در سراسر کشور انجام خواهد شد.
فرمانده کل سپاه در این مراسم ضمن تبریک حلول ماه ربیعالاول و فرا رسیدن هفته مقدس در سخنانی دفاع مقدس را منشآیی از واقعه عظیم عاشورا برشمرد و گفت: شهدا با صدق وعده آنچه در کلام داشتند عمل کردند.
وی افزود: اتکا به این حماسهها و صدق وعدهها سبب حضور فرزندان ایران اسلامی در شرق مدیترانه شده و بر برد سلاحهایشان افزوده شده است.
سرلشکر سلامی با اشاره به اینکه جهاد یک درب از دربهای بهشت است که بر روی بندگان خاص خداوند باز میشود، گفت: جوانان ما در دوران دفاع مقدس و پس از آن در دفاع از حرم از مردم صدر اسلام بهتر عمل کردند و فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت را در منطقه و عالم بسط دادند.
فرمانده کل سپاه تصریح کرد: جسم مطهر یک شهید به اندازه تمام ایران قیمت دارد و ایران به واسطه خون شهدا با عظمت است.
وی با اشاره به دغدغه فرمانده معظم کل قوا مبنی بر توجه و رسیدگی خاص به خانواده معظم شهدا، بیان کرد: در همین راستا باید توجه خاص و ویژه به خانواده شهدا داشت و دیدار با خانواده معظم شهدا به عنوان یک تکلیف شرعی برای ما تلقی میشود فراتر از یک تکلیف سازمانی است.
سرلشکر سلامی با اشاره به اهداف برگزاری رزمایش فرهنگی رهروان شهدا، خاطرنشان کرد: بر همین اساس از امروز رزمایش فرهنگی رهروان شهدا به منطور دیدار با تمامی خانواده معظم شهدای تحت پوشش سپاه و بسیج آغاز میشود و به لطف اول مددکار عالم حضرت علی بنابیطالب (ع) در مدت ده روز با تمامی این خانوادههای معظم در سراسر کشور توسط فرماندهان، مدیران و آحاد پاسداران ردههای بسیج و سپاه صورت خواهد گرفت.
وی ادامه داد: این دیدارها نباید محدود به شهدای بسیج و سپاه شود و چنانچه در محلات و کوچههایی که دیدار انجام میشود، خانواده معظم شهدای عزیز ارتش، فراجا، جهاد و مردمی وجود داشت حتماً از این خانوادهها هم دیدار انجام شود.
فرمانده کل سپاه گفت: در طول مدت این رزمایش هر استان میبایست تمامی خانواده معظم شهدا و ایثارگران حوزه جغرافیایی خود را دیدار و درخواستها و مسائل خانوادهها با استفاده از ظرفیت استانداریها، بنیاد شهید استانها و دیگر دستگاهها با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار گیرد.
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