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۳۰ شهریور ۱۴۰۲، ۱۷:۲۹

مدیرکل راهداری گیلان خبر داد؛

ورود ۲.۲ میلیون خودرو طی یک ماه به گیلان

ورود ۲.۲ میلیون خودرو طی یک ماه به گیلان

رشت-مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از ورود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو یک ماه گذشته به استان خبر داد و گفت: از ابتدای شهریور تاکنون بیش از ۲ میلیون خودرو از استان گیلان خارج شده اند.

غلامعلی نیک فهم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ترافیک در دو محور مهم آزاد راه قزوین - رشت در مسیر جنوب به شمال قبل از شهر رودبار و همچنین محور سیاهکل - سنگر در محدوده قاضیان و منطقه شهرستان به طول ۱.۵ کیلومتر سنگین گزارش شده است.

وی از ترافیک سنگین در شهر رودبار خبر داد و افزود: محور تالش - آستارا و برعکس در محدوده روستای سیبلی نیمه سنگین گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از ورود بیش از ۱۲۹ هزار خودرو در دو روز گذشته خبر داد و اضافه کرد: طی ۴۸ ساعت گذشته بیش از ۱۳۸ هزار و ۵۰۰ خودرو از استان گیلان خارج شده‌است.

نیک فهم از ورود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در یک ماه گذشته خبر داد و اضافه کرد: از ابتدای شهریور تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۳۵۸ هزار و خودرو از استان گیلان خارج شده است.

کد مطلب 5891313

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