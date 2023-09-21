ورود ۲.۲ میلیون خودرو طی یک ماه به گیلان

غلامعلی نیک فهم در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: ترافیک در دو محور مهم آزاد راه قزوین - رشت در مسیر جنوب به شمال قبل از شهر رودبار و همچنین محور سیاهکل - سنگر در محدوده قاضیان و منطقه شهرستان به طول ۱.۵ کیلومتر سنگین گزارش شده است.

وی از ترافیک سنگین در شهر رودبار خبر داد و افزود: محور تالش - آستارا و برعکس در محدوده روستای سیبلی نیمه سنگین گزارش شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای گیلان از ورود بیش از ۱۲۹ هزار خودرو در دو روز گذشته خبر داد و اضافه کرد: طی ۴۸ ساعت گذشته بیش از ۱۳۸ هزار و ۵۰۰ خودرو از استان گیلان خارج شده‌است.

نیک فهم از ورود ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار خودرو در یک ماه گذشته خبر داد و اضافه کرد: از ابتدای شهریور تاکنون بیش از ۲ میلیون و ۳۵۸ هزار و خودرو از استان گیلان خارج شده است.